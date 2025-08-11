Las acciones de Citigroup reaccionan a reportes sobre la gestión del Russian Heritage Trust 📌

Según fuentes de Bloomberg, los documentos identificados ofrecen un relato detallado de las acciones emprendidas por Citigroup —banco estadounidense— con el objetivo de mantener negocios legítimos con Heritage Trust tras la imposición de sanciones a Suleiman Kerimov en 2018.

Las acciones de Citigroup cayeron tras la publicación de estos informes, probablemente por las preocupaciones sobre posibles sanciones regulatorias y una investigación federal. Sin embargo, la caída fue rápidamente recuperada.

En cualquier caso, Citi gestionó aproximadamente 1.000 millones de dólares en un fondo vinculado a Rusia sancionada.

Fuente: xStation5

