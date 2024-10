Las acciones de CME Group cerca de máximos de 52 semanas impulsadas por la recomendación de Citi 📈

Las acciones de Chicago Mercantile Exchange Group (CME.US), con sede en Chicago, que gestiona bolsas de futuros como CME, CBOT y NYMEX, han experimentado un fuerte repunte; el precio de las acciones de la empresa se hab铆a estancado un poco hasta hace poco, pero ha subido casi un 15% en las 煤ltimas semanas, alcanzando niveles r茅cord desde abril de 2022. Los analistas de Citigroup elevaron hoy el precio objetivo a 250 d贸lares por acci贸n, frente a los 240 d贸lares anteriores, manteniendo al mismo tiempo la recomendaci贸n de compra. Recientemente, el propio CME indic贸 que est谩 muy satisfecho con la actividad de los inversores en nuevos productos, incluidos los basados 鈥嬧媏n Bitcoin, y espera una contribuci贸n positiva a los beneficios de los mismos. El banco indic贸 que el CME est谩 informando de un crecimiento significativo de los vol煤menes de negociaci贸n, con un volumen medio diario total (ADV) para el segundo trimestre de 28,3 millones, un 27% m谩s interanual; las comisiones ADV aumentaron un 37% interanual. La actividad est谩 aumentando en toda la cartera de la bolsa, desde las materias primas agr铆colas hasta los contratos sobre tipos de inter茅s e 铆ndices.

Citi dice que con la actual incertidumbre geopol铆tica, las pr贸ximas elecciones y la direcci贸n de la pol铆tica de la Reserva Federal, las perspectivas para CME siguen siendo buenas. La cartera de activos diversificada de la empresa y su profunda liquidez se consideran ventajas clave que le permiten mantener una importante ventaja en el mercado. Por otro lado, existe cierta presi贸n de su rival FMX, respaldada por BlackRock y Citadel, pero ya se espera que el aspecto negativo resultante de esto se refleje en el precio actual de las acciones.

CME Group logr贸 un ADV internacional r茅cord de 8,4 millones de contratos en el 煤ltimo trimestre; compitiendo con la LME en contratos de materias primas utilizadas en bater铆as de autom贸viles (cobalto y litio) y contratos de aleaciones. Los analistas de RBC Capital han sido algo menos optimistas recientemente, se帽alando el riesgo de que FMX "tome" participaci贸n de mercado. 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cuadros de mando de valoraci贸n financiera de CME Group Las acciones de CME est谩n valoradas con una prima relativamente peque帽a respecto del promedio del S&P 500 (p/e en torno a 24 y p/e a futuro de 22), mientras que hist贸ricamente la relaci贸n ha tendido a mantenerse m谩s alta, mientras que la empresa est谩 experimentando actualmente una mejora de las ganancias netas y se est谩 beneficiando de una mayor volatilidad del mercado, lo que implica un aumento de la demanda de coberturas y de la actividad comercial en general. La principal amenaza proviene del FMX, que probablemente "devore" parte de la actividad comercial relacionada con los bonos y las tasas de inter茅s a partir de este oto帽o. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

