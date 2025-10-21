Las acciones de Coca-Cola se disparan tras superar las expectativas del consenso 🚀

Coca-Cola sorprende al mercado con resultados mejores a los esperados por los analistas, incluyendo un incremento en el margen operativo. Esto está provocando un alza de más del 3 % en las acciones de Coca-Cola al inicio de la sesión estadounidense.

Cifras clave de los resultados del 3T2025 de Coca-Cola

Ingresos: 12,455 millones de USD, un aumento del 5.1 % frente al 3T2024 y +0.4 % frente al consenso de analistas

EBIT: 3,982 millones de USD, un incremento del 8.5 % frente al 3T2024 y +2.9 % frente al consenso

Beneficio neto: 3,696 millones de USD, un alza del 30.3 % frente al 3T2024 y +10.3 % frente al consenso

Coca-Cola amplía sus márgenes

Los resultados de Coca-Cola han sido sólidos, con Fuze Tea mejorando, y marcas como Powerade y BODYARMOR (la otra bebida orientada al deporte) aumentando su cuota de mercado y creciendo en volumen. Además, Coca-Cola logró incrementar las ventas unitarias un 1 % a nivel global, con un crecimiento del 4 % en EMEA. Esto, combinado con un aumento de precios global del 6 %, le permitió obtener un desempeño positivo en el trimestre y elevar su margen EBIT del 30.7 % comparable en el tercer trimestre de 2024 al 32 %, a pesar de un aumento en el gasto publicitario, compensado por mejoras de eficiencia en otras áreas de la compañía. Su margen bruto también se expandió del 61.6 % comparable al 61.5 %, a pesar del alza en los precios de las materias primas.

Lo más destacado de los resultados de Coca-Cola es que el mayor aumento de precios proviene de Asia-Pacífico, que fue del 8 %, convirtiéndola en la región con mayor crecimiento de ingresos, con un aumento interanual del 11 %. Consideramos que esta región tiene un potencial significativo y, a medida que represente una mayor proporción de los ingresos totales de Coca-Cola (actualmente representa el 12.5 % del total), contribuirá al crecimiento general de la compañía.

Además, el flujo de caja operativo ha aumentado un 28 % en los primeros nueve meses del año, y las inversiones en capital (capex) se han mantenido estables. En resumen, los resultados de Coca-Cola demuestran la resiliencia del negocio y una fuerte capacidad para subir precios a pesar de una demanda estable, gracias a un portafolio de productos bien diversificado y una sólida imagen de marca. Las acciones de Coca-Cola han abierto con un importante impulso alcista.

Fuente: xStation5

