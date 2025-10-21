Leer más
11:14 · 21 de octubre de 2025

Las acciones de Coca-Cola se disparan tras superar las expectativas del consenso 🚀

Conclusiones clave
Coca-Cola
Acciones
KO.US, Coca-Cola Co
-
-
Conclusiones clave
  • Coca-Cola supera las expectativas del mercado
  • Coca-Cola amplía su margen operativo gracias al aumento de precios y la eficiencia operativa

Coca-Cola sorprende al mercado con resultados mejores a los esperados por los analistas, incluyendo un incremento en el margen operativo. Esto está provocando un alza de más del 3 % en las acciones de Coca-Cola al inicio de la sesión estadounidense.

Coca-Cola

Cifras clave de los resultados del 3T2025 de Coca-Cola

  • Ingresos: 12,455 millones de USD, un aumento del 5.1 % frente al 3T2024 y +0.4 % frente al consenso de analistas

  • EBIT: 3,982 millones de USD, un incremento del 8.5 % frente al 3T2024 y +2.9 % frente al consenso

  • Beneficio neto: 3,696 millones de USD, un alza del 30.3 % frente al 3T2024 y +10.3 % frente al consenso

Coca-Cola amplía sus márgenes

Los resultados de Coca-Cola han sido sólidos, con Fuze Tea mejorando, y marcas como Powerade y BODYARMOR (la otra bebida orientada al deporte) aumentando su cuota de mercado y creciendo en volumen. Además, Coca-Cola logró incrementar las ventas unitarias un 1 % a nivel global, con un crecimiento del 4 % en EMEA. Esto, combinado con un aumento de precios global del 6 %, le permitió obtener un desempeño positivo en el trimestre y elevar su margen EBIT del 30.7 % comparable en el tercer trimestre de 2024 al 32 %, a pesar de un aumento en el gasto publicitario, compensado por mejoras de eficiencia en otras áreas de la compañía. Su margen bruto también se expandió del 61.6 % comparable al 61.5 %, a pesar del alza en los precios de las materias primas.

Lo más destacado de los resultados de Coca-Cola es que el mayor aumento de precios proviene de Asia-Pacífico, que fue del 8 %, convirtiéndola en la región con mayor crecimiento de ingresos, con un aumento interanual del 11 %. Consideramos que esta región tiene un potencial significativo y, a medida que represente una mayor proporción de los ingresos totales de Coca-Cola (actualmente representa el 12.5 % del total), contribuirá al crecimiento general de la compañía.

Además, el flujo de caja operativo ha aumentado un 28 % en los primeros nueve meses del año, y las inversiones en capital (capex) se han mantenido estables. En resumen, los resultados de Coca-Cola demuestran la resiliencia del negocio y una fuerte capacidad para subir precios a pesar de una demanda estable, gracias a un portafolio de productos bien diversificado y una sólida imagen de marca. Las acciones de Coca-Cola han abierto con un importante impulso alcista.

Fuente: xStation5

___________

¿Te gustaría operar acciones como Coca-Cola justo cuando presentan resultados destacados? Abre tu cuenta en XTB y accede a datos en tiempo real, análisis premium y plataformas profesionales para invertir con visión global.
👉 Haz clic aquí para comenzar

23 de octubre de 2025, 16:44

Antofagasta Minerals afianza un 2025 sólido: más cobre, menores costos y mejor rentabilidad
23 de octubre de 2025, 14:50

Las acciones de STMicroelectronics caen un 14% por perspectivas futuras mixtas 📉
23 de octubre de 2025, 12:19

Acción de la semana – Merck & Co Inc (23.10.2025)
23 de octubre de 2025, 12:12

Beyond Meat tras la fuerte caída📉 ¿Todavía es posible un short squeeze?

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo