Las acciones de Coca-Cola se mantienen estables tras superar beneficios del 1T, a pesar de menores ingresos

Coca-Cola (KO.US) presentó resultados mixtos en el primer trimestre este martes, con ganancias que superaron levemente las expectativas de los analistas, mientras que los ingresos no alcanzaron las previsiones debido a los efectos cambiarios y a la presión en mercados desarrollados clave. Resultados del 1T muestran desempeño mixto Coca-Cola reportó ganancias trimestrales de $0,73 por acción, superando la estimación del consenso de analistas de $0,72 por un 1,39% y representando un aumento del 1,39% respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, las ventas trimestrales alcanzaron los $11.100 millones, por debajo del consenso de $11.140 millones (-0,37%) y una caída del 1,77% respecto a los $11.300 millones registrados en el mismo trimestre del año pasado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gigante de las bebidas reportó un crecimiento orgánico ajustado de los ingresos del 6%, superando las expectativas del 5,2%, impulsado por un sólido desempeño en precio/mezcla (+5%) y un aumento del 2% en el volumen de cajas unitarias. El margen operativo comparable mejoró a 33,8% desde 32,4% en el mismo período del año anterior, también superando la estimación del 33%. Por categoría, el volumen de cajas unitarias de bebidas gaseosas creció un 2%, al igual que el de aguas, bebidas deportivas, café y té. Las bebidas de nutrición, jugos, productos lácteos y de origen vegetal registraron un crecimiento más modesto del 1%. Coca-Cola (Intervalo D1) La acción se encuentra operando por encima de las medias móviles simples de 30 y 50 días. Los compradores buscarán volver a probar los máximos recientes, mientras que los vendedores intentarán empujar el precio por debajo del nivel de $70. El RSI muestra una divergencia bajista oculta, formando máximos más bajos mientras el precio marca máximos más altos. Mientras tanto, el MACD está al borde de un cruce bajista, lo que sugiere un posible riesgo a la baja. Fuente: xStation5

