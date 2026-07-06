Las acciones de Dell vuelven a subir gracias a Trump

Las acciones de Dell Technologies (DELL.US) registran fuertes alzas en la sesión del lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a animar públicamente a los estadounidenses a comprar computadores de la marca. El título avanza más de un 5%. El movimiento recuerda a lo ocurrido a comienzos de 2026, cuando un comentario similar de Trump también desencadenó una fuerte reacción de los inversionistas.

Las declaraciones se produjeron durante una conferencia en la Casa Blanca dedicada al programa Trump Accounts. La iniciativa contempla la creación de cuentas de inversión con ventajas tributarias para niños estadounidenses que cumplan los requisitos, junto con una contribución inicial de USD 1.000 por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Trump también elogió a Michael Dell, director ejecutivo de Dell Technologies, por su importante participación financiera en el programa.

Los inversionistas no solo compraron acciones de Dell, sino también instrumentos que ofrecen exposición apalancada a la compañía, como determinados ETF.

Sin embargo, la historia también tiene una dimensión política. Según declaraciones financieras oficiales, Trump habría adquirido al menos USD 1 millón en acciones de Dell durante el primer trimestre de 2026. El presidente había afirmado previamente que sus activos son administrados mediante estructuras de fideicomisos ciegos y semiciega (blind y semi-blind trusts), y que parte de la gestión financiera está a cargo de su hijo, Eric Trump. Aun así, las reiteradas declaraciones públicas que influyen en la cotización de una sola empresa podrían alimentar dudas sobre un posible conflicto de interés.

Al mismo tiempo, conviene señalar que el alza de Dell no está desconectada de sus fundamentos. La acción mantiene una sólida tendencia alcista, respaldada por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, servidores y el ciclo de renovación de computadores personales. En los últimos 12 meses, la cotización de Dell ha subido aproximadamente un 240%.

Análisis técnico de Dell (DELL.US) (D1)

La acción registró fuertes alzas durante la primera mitad de 2026, pero tras alcanzar un máximo histórico de USD 466, el precio ha evolucionado dentro de una amplia fase de consolidación. De acuerdo con los niveles de Fibonacci, la zona de USD 362 puede identificarse como una resistencia relevante para los vendedores, mientras que USD 530 aparece como un objetivo para los compradores si logran recuperar la iniciativa. Fuente: xStation 5

No obstante, en los niveles actuales, los inversionistas podrían comenzar a preguntarse no solo cuáles son las posibles motivaciones de Donald Trump para mencionar con tanta frecuencia a la compañía, sino también si la acción ya presenta una valoración excesiva. A pesar de los sólidos resultados y del respaldo de sus fundamentos, el ritmo de crecimiento de los ingresos y de los beneficios, así como el potencial de monetización del auge de la inteligencia artificial, no justifican un avance tan pronunciado.