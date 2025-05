Las acciones de Domino's Pizza caen a pesar de superar las expectativas de beneficios.

Las acciones de Domino's Pizza Inc. (DPZ) cayeron un 2,2 % en las operaciones previas a la apertura del lunes, después de que los resultados mixtos del primer trimestre de la cadena de pizzerías mostraran fortaleza a nivel internacional pero debilidad en su mercado doméstico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los resultados del primer trimestre muestran un desempeño mixto Domino's reportó beneficios del primer trimestre de 4,33 dólares por acción, un 21 % más que los 3,58 dólares por acción del año anterior y por encima de la estimación de los analistas de 4,05 dólares. Sin embargo, los ingresos aumentaron apenas un 2,5 % hasta 1.110 millones de dólares, quedando por debajo de la previsión de 1.120 millones de dólares. Las ventas comparables en EE. UU. cayeron un 0,5 %, en contraste con el crecimiento del 5,6 % registrado en el mismo trimestre del año anterior, mientras que las ventas comparables internacionales aumentaron un 3,7 %, superando ampliamente el crecimiento del 0,9 % registrado el año anterior. Beneficios frente a estimaciones. Fuente: Bloomberg L.P. Los indicadores de desempeño mostraron debilidad en las operaciones domésticas, con las tiendas propias registrando una caída del 1,5 % en el margen bruto, debido principalmente al aumento en los precios de la cesta de alimentos. Las ventas comparables de franquicias nacionales cayeron un 0,4 %, frente a una estimación de crecimiento del 0,36 %, mientras que las tiendas propias registraron una disminución más pronunciada del 2,9 %, comparado con la caída esperada del 0,35 %. El crecimiento internacional compensa la debilidad doméstica Las ventas minoristas globales de la compañía aumentaron un 4,7 % interanual hasta los 4.460 millones de dólares, con los mercados internacionales impulsando gran parte del crecimiento a pesar de los desafíos derivados de la debilidad de las divisas extranjeras. Mientras las operaciones en EE. UU. enfrentaron dificultades, el negocio internacional de Domino's mostró resiliencia, con un crecimiento de las ventas comparables del 3,7 %, superando ampliamente el aumento estimado del 1,88 %. "El crecimiento sostenido de la cuota de mercado refleja la capacidad de una empresa para controlar lo que está bajo su control, una clave para el éxito a largo plazo", declaró el CEO Russell Weiner en un comunicado. "Ante un desafiante entorno macroeconómico global, nuestros pilares estratégicos Hungry for MORE están trabajando en conjunto para generar MÁS ventas, MÁS tiendas y MÁS beneficios, anualmente." Domino's Pizza (D1) La acción se negocia cerca de un nivel que ha actuado como una fuerte resistencia en los últimos meses, lo que a menudo conduce a reversiones de tendencia. Es probable que los vendedores busquen una nueva prueba de las medias móviles simples de 30 y 50 días (SMA), mientras que los compradores apuntarán a superar el reciente máximo de 499 dólares. El índice RSI continúa mostrando divergencia alcista, mientras que el MACD se está ampliando, respaldando un impulso positivo.

