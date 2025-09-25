Leer más

Las acciones de H&M suben tras superar las previsiones

09:20 25 de septiembre de 2025

Las acciones de H&M (HMB.SE) suben un 7% hoy, alcanzando su nivel más alto en 11 meses, mientras los inversores celebraban pruebas de avances en la estrategia de H&M.

Logo de H&M

Los resultados de H&M impulsan sus acciones

  • El beneficio operativo se disparó un 40 % interanual hasta los 4.910 millones de coronas suecas (523 millones de dólares), muy por encima del consenso de LSEG de 3.680 millones de coronas.
  • Los resultados indican que el plan de reestructuración del CEO Daniel Erver está ganando tracción tras dos trimestres débiles.
  • Colecciones más modernas y campañas de marketing con celebridades (Charli XCX, Tyla) están reposicionando a H&M frente a competidores de moda rápida como Shein y Zara.
  • La compañía reintrodujo un desfile de alto perfil en la Semana de la Moda de Londres, su primero desde 2018, subrayando su apuesta por la relevancia de la marca.
  • El inventario cayó un 9 % interanual, reflejando una mejor combinación de productos y ventas a precio completo en temporada.
  • Las ventas se redujeron ligeramente hasta los 57.000 millones de coronas, pero aun así superaron las estimaciones (56.800 millones).
  • El control de costes y una disciplina más estricta en los precios impulsaron la rentabilidad.

Aun así, los aranceles en Estados Unidos y el debilitamiento de la confianza del consumidor plantean riesgos para los márgenes del cuarto trimestre. H&M planea un “enfoque prudente de precios”: subirlos de manera selectiva mientras protege las gamas básicas de entrada y de niños para defender cuota de mercado. El Black Friday (que este año llega un día antes) podría desencadenar mayores rebajas en el cuarto trimestre.

El impulso de H&M en la temporada navideña será la prueba clave de la solidez de la estrategia de la compañía, y Estados Unidos (13% de las ventas del grupo) sigue siendo el factor crítico dada la incertidumbre de la política comercial.

 

