Las acciones de Hershey cerca de mínimos de 4 años en medio de condiciones de suministro de cacao ajustado 📉

Las acciones de uno de los productores de chocolate de confitería más reconocidos de EE. UU., Hershey (HRSHY.US), alcanzan mínimos de 52 semanas a medida que los sentimientos globales cambiaron en medio de un menor gasto del consumidor y el aumento de los precios del cacao que están presionando los márgenes de la empresa, siendo su mayor parte de sus costos de producción. ¿Hershey tiene un potencial muy limitado de trasladar esos costos al consumidor? Hershey rechazó la oferta de OPA de Mondelez, por ser demasiado pequeña: "por debajo de las estimaciones de la Junta". El 27 de diciembre, TD Cowen aumentó su "precio de salida" estimado de Hershey de una posible adquisición de Mondelez a $ 255 por acción, casi un 60% de prima sobre el precio actual de las acciones de Hershey a $ 157.

En el tercer trimestre de 2024 (finalizado el 29 de septiembre), las ventas cayeron un 1,4% con un ajuste. Los beneficios por acción (BPA) cayeron un 10% interanual. Ambas estuvieron por debajo de las estimaciones de los analistas. Por ahora, la compañía proyecta que los precios del cacao se estabilicen en 2025.

A pesar de eso, Bloomberg News informó hace unos días que Hershey solicitó permiso a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para comprar una gran cantidad de cacao en 90000 TM de los inventarios de ICE (más de lo que la bolsa podría ofrecer), en medio de la escasez de la industria del cacao. Esta información presionó la acción, ya que Wall Street está preocupado por la influencia del mercado del cacao en los futuros costos de producción de Hershey. Lo cierto es que la compañía tiene que operar en 2025, sean cuales sean los costos del cacao. Sin embargo, a largo plazo, las condiciones actuales de escasez del mercado del cacao serán difíciles de mantener, lo que puede dar a Hershey un mayor combustible estratégico, a pesar de cierta debilidad táctica. Los analistas de BofA tienen un precio objetivo de $ 180 para Hershey, con calificación neutral; Citi redujo la recomendación a $ 159 por acción. Hershey planea aumentar los precios de sus productos entre un 3 y un 4 % en 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Históricamente, el ratio PE adelantado de Hershey durante los últimos 10 años era de 27; ahora es de 19. La empresa aún tiene márgenes netos mucho más altos que sus pares, e incluso mucho más altos que Coca-Cola. Además, el ratio PE actual en el nivel 17 es más bajo que el de otros pares de consumo discrecional como PepsiCo o incluso Mondelez. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Dado que los márgenes netos de Hershey siguen siendo más altos que los de sus principales pares, de dos dígitos (a pesar del menor consumo de chocolate y los menores costos del cacao), con un PE adelantado y un ratio PE más bajos, podemos asumir que la empresa puede estar relativamente infravalorada en comparación con sus pares de la industria. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Gráfico de Hershey (HSY.US) en el intervalo D1 Las acciones de Hershey caen casi un 20% por debajo de la EMA200, en medio de una gran liquidación que comenzó en junio de 2023. Fuente: xStation5

