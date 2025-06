Las acciones de Hims & Hers suben por expansión prevista en Europa 📈

Las acciones de Hims & Hers聽suben m谩s del 6鈥% en la preapertura de este martes, impulsadas por el anuncio de la adquisici贸n planificada de la plataforma europea ZAVA, como parte de su estrategia para expandir operaciones a nivel global. Aunque los t茅rminos exactos de la transacci贸n a煤n no se han revelado, fuentes de prensa se帽alan que se tratar铆a de una operaci贸n totalmente en efectivo, con cierre previsto para 2026. Esta adquisici贸n permitir铆a a Hims & Hers establecer presencia en Reino Unido, Alemania, Francia e Irlanda. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Desde finales de abril, las acciones de la compa帽铆a han registrado un impresionante aumento superior al 130鈥%, impulsado por el anuncio de la colaboraci贸n con Novo Nordisk para la distribuci贸n de Wegovy, un medicamento para la p茅rdida de peso. El mayor motor de ingresos de Hims fue la venta de versiones gen茅ricas m谩s econ贸micas de f谩rmacos para adelgazar, aprovechando que los productos de Novo Nordisk y Eli Lilly figuraban en listas de escasez de medicamentos. Sin embargo, cuando estos medicamentos fueron retirados de dichas listas, la venta de gen茅ricos dej贸 de ser legal, provocando un desplome de m谩s del 62鈥% en el precio de la acci贸n desde los m谩ximos de febrero. Actualmente, el precio de la acci贸n ha regresado a niveles similares a los de febrero, recuperando terreno tras el desplome. La acci贸n sube m谩s del 6鈥% en la preapertura.聽Fuente: xStation

