Las acciones de IAG caen un 2 % tras el cierre del aeropuerto de Heathrow

Las acciones de International Airlines Group (IAG.UK) caen cerca de 2 % en la sesión de hoy, después de que un incendio en una subestación eléctrica que abastece al aeropuerto obligara a Heathrow a enfrentar un apagón generalizado y a suspender el tráfico aéreo durante todo el día. British Airways, filial de IAG, tenía 341 vuelos programados para aterrizar en Heathrow este viernes. En total, se esperaba que cerca de 1.351 vuelos pasaran por el aeropuerto hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Según analistas de Jefferies, la compensación a pasajeros probablemente será el mayor costo inmediato para la compañía, estimando que podría representar entre 1 % y 3 % del EBIT del grupo en 2025. Las acciones caen un 2 %, pero la escala de la venta al inicio de la sesión tras conocerse la suspensión de operaciones en el aeropuerto fue considerablemente mayor, alcanzando hasta un 4,5 %. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "