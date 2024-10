Las acciones de Kroger suben un 5% tras el informe trimestral

Las acciones de Kroger subieron más del 5% en la sesión de hoy, ya que la expansión del margen bruto del operador de tiendas de comestibles en el segundo trimestre cumplió con las expectativas de Wall Street. Curiosamente, el margen bruto más alto se registró a pesar de las amplias ventas y promociones de los diversos productos comestibles ofrecidos en las tiendas de la empresa. RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE Beneficios ajustados por acción $0,93, estimadas $0,91

Ingresos por ventas $33,91 mil millones, estimados $34,05 mil millones

Margen bruto 22,6%, estimado 22%

Ratio de margen bruto FIFO aumenta 42 puntos básicos interanual

Beneficio operativo $815 millones

Beneficio operativo FIFO ajustado $984 millones, estimado $976,8 millones Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil PRONÓSTICO PARA 2025 BPA ajustado $4,30 a $4,50, estimado $4,43

Flujo de efectivo libre ajustado $2,5 mil millones a $2,7 mil millones

Beneficio operativo FIFO ajustado $4,6 mil millones a $4,8 mil millones, estimado $4,69 mil millones La gerencia de la compañía comentó que la fusión planeada entre Kroger y Albertsons traerá beneficios significativos y tangibles a los consumidores, así como a los accionistas. La compañía anunció que su capacidad para generar flujo de efectivo libre es inquebrantable a pesar del entorno macroeconómico mixto. El director ejecutivo de la empresa agregó que la compañía seguirá pagando dividendos trimestrales y se espera que el tamaño de los dividendos aumente con el tiempo. Las acciones de la empresa experimentaron hoy su mayor aumento intradía en valor desde marzo de este año. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "