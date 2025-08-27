Las acciones de Nvidia caen un 2% tras el informe de resultados 📉 Ventas de centros de datos ligeramente por debajo de las expectativas

Las acciones de Nvidia (NVDA.US) cayeron cerca de un 2,4% en el after-hours de Wall Street luego de la publicación de resultados trimestrales que estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado en el segmento de centros de datos (IA).

La compañía reportó ingresos de 46.700 millones de dólares frente a los 46.300 millones esperados (+6% trimestral, +56% interanual), con ventas en centros de datos de 41.100 millones de dólares frente a los 41.290 millones esperados (+5% trimestral, +56% interanual).

Las ganancias por acción (EPS) fueron de 1,05 dólares , por encima de la estimación de consenso de 1,01 dólares , con un beneficio neto total de 26.420 millones de dólares .

fueron de , por encima de la estimación de consenso de , con un . Para el tercer trimestre , Nvidia proyecta ingresos de alrededor de 54.000 millones de dólares , con un margen de error de aproximadamente un 2% en cualquier dirección .

, Nvidia proyecta ingresos de alrededor de , con un margen de error de aproximadamente un . En el segundo trimestre, la compañía excluyó las ventas de sus chips H20 a clientes chinos de los resultados reportados. Los ingresos de Blackwell en centros de datos crecieron un 17% secuencialmente, lo que refleja que la demanda de soluciones de IA sigue en aumento.

El consejo de administración también aprobó un programa adicional de recompra de acciones por 60.000 millones de dólares y declaró un dividendo en efectivo de 0,01 dólares por acción, pagadero el 2 de octubre.

Los futuros del Nasdaq 100 (US100) cayeron ligeramente tras el informe de Nvidia, ya que los inversores reaccionaron a las ventas de centros de datos por debajo de las expectativas.

Informe de Resultados Fiscales Q2 2026 de Nvidia

Proyecciones (Guidance) de Nvidia

Los ingresos se esperan en 54.000 millones de dólares , pero la compañía no ha incluido envíos de H20 a China en su previsión.

Los márgenes brutos GAAP y no-GAAP se esperan en 73,3% y 73,5% , respectivamente, con una variación de ±50 pb (cerrando el año con márgenes brutos no-GAAP en torno a la mitad del 70%).

Los gastos operativos se esperan en 5.900 millones de dólares (GAAP) y 4.200 millones (no-GAAP) . Para el año fiscal 2026 completo, el crecimiento de los gastos operativos se proyecta en torno al 30% alto .

Otros ingresos y gastos: se esperan en +500 millones de dólares, excluyendo ganancias/pérdidas de participaciones no cotizadas y de valores públicos.

Desglose por segmentos de negocio

Data Center

Ingresos: 41.100 millones USD (+5% t/t, +56% a/a).

Expansión de la plataforma Blackwell con grandes empresas globales (Disney, TSMC, SAP, Hyundai, Foxconn, Lilly).

Ampliación en Europa con Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido para infraestructuras de IA industrial y proyectos de LLM soberanos.

Expansión de DGX Cloud y colaboraciones en supercomputación de IA (EE. UU., Alemania, Reino Unido, Japón).

Récord en benchmarks MLPerf ; introducción del formato NVFP4 para la próxima generación de LLMs.

Colaboraciones en salud y ciencia: acuerdos con Novo Nordisk, Ansys, DCAI en descubrimiento de fármacos y algoritmos cuánticos.

Gaming & AI PC

Ingresos: 4.300 millones USD (+14% t/t, +49% a/a).

Lanzamiento de GeForce RTX 5060 (con arquitectura Blackwell), la GPU de la serie x60 de más rápido crecimiento en la historia.

Expansión de DLSS 4 a más de 175 títulos, con adopción en próximos juegos blockbuster.

Empuje en gaming en la nube: GeForce NOW Blackwell upgrade con Install-to-Play, duplicando biblioteca a más de 4.500 juegos.

Alianza con OpenAI en modelos de peso abierto optimizados para GPUs RTX, permitiendo inferencia local más rápida para desarrolladores.

Professional Visualization

Ingresos: 601 millones USD (+18% t/t, +32% a/a).

Nuevas GPUs: RTX PRO 4000 SFF Edition y RTX PRO 2000 Blackwell .

Expansión de la asociación con Siemens para impulsar fábricas inteligentes digitalizadas.

Nuevas librerías y SDKs de Omniverse para desarrollo de IA física.

Automotive & Robotics

Ingresos: 586 millones USD (+3% t/t, +69% a/a).

Producción a gran escala de la plataforma NVIDIA DRIVE AV para transporte inteligente.

Envíos de chips DRIVE AGX Thor ; lanzamiento de kits de desarrollo y módulos para robótica ( Jetson AGX Thor ).

Presentación de la plataforma de seguridad Halos para robótica y modelos fundacionales Cosmos para acelerar soluciones autónomas.

Segunda victoria consecutiva en el Autonomous Grand Challenge para conducción autónoma a escala.

Conclusión de segmentos

Data Center sigue siendo el motor principal de crecimiento.

Gaming se disparó gracias al impulso de RTX 5060 y la adopción de AI PC .

Professional Visualization y Automotive/Robotics también mostraron un sólido crecimiento de doble dígito, destacando la diversificación hacia industria, simulación y sistemas autónomos.

NVDA.US (intervalo D1)

