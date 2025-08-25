Las acciones de Opendoor se disparan más de 40% tras expectativas de recorte de tasas de la Fed

Las acciones de Opendoor Technologies (OPEN.US) se convirtieron en una de las grandes sorpresas de Wall Street este lunes, al extender el fuerte rally que comenzó tras el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole.

El título subió alrededor de 42% en la última sesión del viernes, alcanzando un máximo de 52 semanas y cotizando sobre los 5 dólares por primera vez en dos años, acumulando un avance de más de 215% en lo que va de 2025.

El impulso de la Fed y las expectativas de recortes

El detonante fue la percepción de que la Reserva Federal podría iniciar un ciclo de recortes de tasas en septiembre, lo que impulsó a las compañías vinculadas al sector inmobiliario, altamente sensibles a los costos de financiamiento.

La posibilidad de hipotecas más baratas genera expectativas de un repunte en la actividad residencial, lo que beneficia directamente al modelo de negocio de Opendoor, basado en digitalizar e intermediar transacciones de vivienda.

Euforia minorista y el factor “meme stock”

El entusiasmo de los inversores minoristas amplificó la euforia. La acción se convirtió en una de las más comentadas en foros como Stocktwits y Reddit, donde algunos especulan con un objetivo de 10 dólares en el corto plazo.

Además, figuras influyentes como Anthony “Pomp” Pompliano y Eric Jackson han respaldado públicamente a la compañía, reforzando el carácter de “meme stock” que ha adquirido en las últimas semanas.

Fundamentales débiles: pérdidas y modelo desafiante

Pese al entusiasmo, los fundamentos financieros de Opendoor siguen siendo débiles.

En el segundo trimestre , la compañía reportó una pérdida de 0.04 dólares por acción , ligeramente peor a lo esperado.

Sus ingresos crecieron 4% hasta 1,600 millones de dólares .

La rentabilidad futura depende de un repunte sostenido del mercado inmobiliario y de la efectividad de su transición hacia un modelo más ligero en activos, apoyado en inteligencia artificial y eficiencia tecnológica.

