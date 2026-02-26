Walmart pagará USD 100 millones para resolver demanda por retención de propinas a conductores

Los conductores recibirán USD 79 millones tras alegaciones de pagos engañosos desde al menos 2021.

Walmart acordó pagar USD 100 millones para resolver una demanda de la FTC por retención de propinas en su programa Spark.

Walmart Inc. acordó pagar USD 100 millones para resolver una demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos y un grupo de 11 estados, que acusaron a la compañía de retener propinas y tergiversar los salarios de los conductores que realizan entregas a través de su programa Spark Driver.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal de California y sostiene que la empresa incurrió en prácticas engañosas respecto al cálculo del salario base, las propinas y los incentivos especiales.

Conductores perdieron decenas de millones de dólares

Según la agencia de protección al consumidor, Walmart engañó a los repartidores sobre cómo se calculaban el salario base, las propinas y las oportunidades especiales de ingresos por incentivos.

La FTC también alegó que la compañía no informó adecuadamente a los clientes que las propinas no se pagarían en su totalidad a la persona que realizaba la entrega.

Once estados, incluidos Arizona, California, Illinois, Carolina del Norte y Oklahoma, se unieron tanto a la demanda como al acuerdo.

USD 79 millones para conductores afectados

Del total del acuerdo:

USD 79 millones se destinarán a pagos para los conductores afectados.



USD 10 millones irán a la FTC.



USD 11 millones serán distribuidos entre los estados participantes.

Una portavoz de Walmart indicó que la compañía ya ha comenzado a emitir pagos a los repartidores afectados y continuará realizando desembolsos adicionales según corresponda.

Prácticas engañosas desde al menos 2021

La FTC señaló que las discrepancias entre el pago prometido y el recibido se presentaban de manera recurrente en ciertas situaciones, como:

Cuando la empresa dividía pedidos de clientes en múltiples entregas.



Cuando modificaba la distribución de paquetes entre diferentes trabajos.

Los problemas se remontan al menos a 2021 y generaron miles de quejas, convirtiéndose en “problemas conocidos” dentro de la organización, según la demanda.

Principales prácticas alegadas

Propinas divididas: Se informaba a los conductores que recibirían la propina completa, pero esta se repartía cuando varios conductores participaban en la entrega.

Reducción de salario base: Se eliminaban pedidos sin previo aviso cuando los conductores realizaban múltiples entregas.

Incentivos ocultos: No se comunicaban claramente las condiciones necesarias para obtener bonificaciones por recomendación, incluyendo requisitos como trabajar en zonas específicas.

Orden judicial impone restricciones a Walmart

El acuerdo incluye una orden judicial que prohíbe a Walmart modificar su oferta inicial de compensación para los empleados, salvo en circunstancias limitadas.

El presidente de la FTC, Andrew Ferguson, y el comisionado Mark Meador señalaron que los términos representan “cambios significativos en las prácticas comerciales de Walmart para garantizar que nunca vuelva a hacer algo así”.

Programa Spark

Walmart lanzó el servicio Spark Driver en 2018 para fortalecer su estrategia de comercio electrónico y competir en el mercado de entregas de última milla.

Desde entonces, más de un millón de personas han realizado entregas mediante la aplicación del servicio se ha convertido en uno de los mayores sistemas de última milla en Estados Unidos.

El negocio de comercio electrónico de Walmart ha sido un motor clave de crecimiento, impulsando su capitalización bursátil hasta USD 1 billón.

Las operaciones online crecieron 24% a nivel mundial el año pasado, superando los USD 150.000 millones en ventas.

Amazon, Grubhub y Uber Eats

El caso de Walmart no es aislado. La FTC ha intensificado su supervisión sobre empresas de la economía colaborativa.

En 2021, Amazon acordó pagar más de USD 60 millones tras una demanda por retener propinas a conductores del programa Flex.



En 2024, Grubhub acordó pagar USD 25 millones tras acusaciones similares.



Uber Eats acordó el mes pasado pagar USD 3,5 millones por no cumplir con el salario mínimo en Nueva York.

Reacción en bolsa

Las acciones de Walmart caen 0,68% hasta USD 124,76 en la Bolsa de Nueva York.

No obstante, en lo que va de 2026, el título acumula ganancias de 12,07%, reflejando la solidez general del negocio pese a los desafíos regulatorios.

