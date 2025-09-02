Las acciones de PepsiCo suben tras inversión de 4.000 millones USD de Elliott Management

Elliott Management impulsa a PepsiCo en bolsa
Las acciones de PepsiCo (PEP.US) intentan rebotar hoy, con un alza superior al 3% después de conocerse que el fondo activista Elliott Management reveló una participación de 4.000 millones USD en la compañía.
Sin embargo, tras la apertura de Wall Street, se observa presión vendedora en los títulos, ya que los inversores parecen aplicar la estrategia de “vender con la noticia”.
Retos de negocio: caída en volúmenes y presión en ventas
La empresa enfrenta problemas derivados de la caída de volúmenes, ya que los consumidores no están aceptando los mayores precios de sus productos.
Esto presiona las ventas y limita el crecimiento del negocio, lo que explica la cautela del mercado a pesar de la entrada de Elliott Management.
Significado de la inversión de Elliott Management
La significativa participación de Elliott Management indica que uno de los grandes jugadores de Wall Street percibe la valoración de PepsiCo como una posible ganga, incluso frente a las difíciles condiciones de mercado.
Este tipo de movimientos de inversores activistas suele implicar una apuesta a largo plazo y, en algunos casos, la búsqueda de cambios estratégicos dentro de la compañía para mejorar su rentabilidad.
Análisis técnico de PepsiCo
Desde el punto de vista técnico, las acciones de PepsiCo rebotaron por encima de la EMA200, acumulando una subida de más del 20% desde los mínimos de junio en 126 USD por acción.
Si el precio logra cerrar la sesión por encima de 153 USD, el impulso alcista podría llevar a los títulos hacia la resistencia de 160 USD, marcada por la acción del precio.
