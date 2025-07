Las acciones de PepsiCo suben un 6% tras sólidos resultados trimestrales, señalando una posible recuperación

PepsiCo subió más de un 6% tras la publicación de sus resultados trimestrales más recientes, lo que indica el inicio de una recuperación luego de dos años de bajo desempeño. Principales Resultados Financieros: BPA: 2,12 USD (consenso Bloomberg: 2,03 USD; año anterior: 1,99 USD)

Ingresos: 22.730 millones USD ( +1% interanual ; estimación: 22.320 millones USD)

Ingresos orgánicos: +2,1% (estimación: +1,15%) Desempeño por Segmento: Alimentos Norteamérica: 8.470 millones USD (estimación: 8.370 millones USD)

Alimentos América Latina: 2.550 millones USD (estimación: 2.530 millones USD)

EMEA: 4.540 millones USD (estimación: 4.330 millones USD)

Franquicia de Bebidas Internacionales: 1.370 millones USD (estimación: 1.360 millones USD)

Asia Pacífico: 1.000 millones USD (estimación: 999,4 millones USD)

Bebidas PepsiCo Norteamérica: Ingresos: 8.010 millones USD (año anterior: 8.810 millones USD; estimación: 8.780 millones USD) Ingresos orgánicos: +1% (estimación: -0,5%)

Perspectivas para el Año Fiscal 2025: Crecimiento esperado: Bajo crecimiento orgánico de ingresos de un solo dígito interanual.

BPA (base constante, moneda constante): Se espera que se mantenga en línea con el año anterior.

Tasa efectiva de impuestos: Aproximadamente 20%.

Retorno de efectivo a los accionistas: Aproximadamente 8.000 millones USD (dividendos: 7.600 millones; recompra de acciones: 0,4 mil millones).

Impacto cambiario: -1,5 puntos porcentuales sobre los ingresos reportados y BPA (anteriormente -3 puntos porcentuales).

BPA implícito para 2025: Aproximadamente 1,5% de incremento, una mejora frente a la caída proyectada del -3% (BPA base 2024: 8,16 USD). Comentario sobre los Resultados: La empresa experimentó su mayor alza diaria en el precio de sus acciones desde marzo de 2020. Aunque los beneficios disminuyeron interanualmente, los resultados apuntan a una trayectoria de mejora para la compañía. La dirección destacó avances en proyectos de optimización de costos en Norteamérica y anunció planes de nuevas inversiones. Analistas estadounidenses señalaron que estos resultados podrían representar un punto de inflexión para PepsiCo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Durante la conferencia de prensa, el CEO Ramón Laguarta subrayó que PepsiCo está alineando sus operaciones con las expectativas de los consumidores en cuanto a salud, naturalidad y conveniencia. La empresa se está centrando en el desarrollo de productos, especialmente en las categorías de snacks y bebidas con alto contenido proteico, y en ampliar su oferta de envases más pequeños para adaptarse a los hábitos de consumo actuales. Además, planea reformular productos con ingredientes más naturales y reducir el contenido de azúcar, afirmando: "Si el cliente lo quiere, lo tendrá". Estas iniciativas están en línea con una estrategia a largo plazo que busca responder a las preferencias de los consumidores, incluido el crecimiento de las marcas blancas. PepsiCo anticipa que la innovación en productos y su agilidad para responder a la demanda del mercado contribuirán a mantener un impulso positivo en los mercados internacionales y reforzarán su posición en el mercado estadounidense. El consejo ratificó su guía para todo el año, a pesar de las presiones de costos (como aranceles), y sostuvo su política de retorno al accionista. Actualmente, Bloomberg reporta 8 recomendaciones de “compra”, 17 de “mantener” y 1 de “venta” para PepsiCo. La acción ha caído más de un 33% desde su máximo en 2023, pero desde su mínimo local ha repuntado más del 13%, alcanzando su nivel más alto desde finales de abril. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "