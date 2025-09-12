Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha generado alarma en la comunidad científica y desencadenado una fuerte caída en el precio de las acciones de Pfizer y Moderna, fabricantes de estas vacunas. Estos informes surgen a pesar de la controversia política y de la falta de evidencia científica que confirme una relación entre las vacunas y dichos acontecimientos. Esta información ha generado incertidumbre entre los inversores, intensificando la presión sobre la cotización de ambas compañías.
