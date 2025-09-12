Leer más

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

13:24 12 de septiembre de 2025

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha generado alarma en la comunidad científica y desencadenado una fuerte caída en el precio de las acciones de Pfizer y Moderna, fabricantes de estas vacunas. Estos informes surgen a pesar de la controversia política y de la falta de evidencia científica que confirme una relación entre las vacunas y dichos acontecimientos. Esta información ha generado incertidumbre entre los inversores, intensificando la presión sobre la cotización de ambas compañías.

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

