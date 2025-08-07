Las acciones de Rheinmetall caen un 4% tras presentar resultados

Las acciones de Rheinmetall se hunden un 4% hasta los 1.685 euros por título tras presentar unos resultados correspondientes al primer semestre del 2025 en los que los inversores han puesto el foco en el descenso del flujo de caja.

Resultados financieros de Rheinmetall

El gigante de defensa alemán Rheinmetall ha presentado resultados sólidos pero mixtos para el primer semestre de 2025. Si bien el panorama general sigue siendo positivo para el sector de defensa, los inversores bajistas se imponen temporalmente y ponen el foco en las preocupaciones sobre los márgenes y en la caída en el flujo de caja.

Ventas: 4.700 millones de euros (+24 % interanual): un rendimiento récord en el primer semestre.

Beneficio operativo: 475 millones de euros (+18 %), margen del 10,0 %.

Perspectivas confirmadas para 2025:

Crecimiento de los ingresos del 25-30 %.

Margen operativo en torno al 15,5 %.

Pedidos nominados: 14.000 millones de euros (ligero descenso interanual debido a retrasos en el presupuesto alemán).

Cartera total: Récord de 63.000 millones de euros (+14.000 millones interanual).

Flujo de caja libre: Descenso a -644 millones de euros, debido a una fuerte inversión y al aumento de los inventarios.

Vehículos militares

Ventas: 1.897 millones de euros (+46% interanual).

Clientes: Fuerzas Armadas Federales y compradores internacionales.

Beneficio operativo: 179 millones de euros (margen del 9,4%).

Cartera de pedidos: 20.500 millones de euros (+13%).

Inversión de capital: 67 millones de euros (principalmente expansiones en EE. UU. y el Reino Unido).

Municiones y armas

Ventas: 1.323 millones de euros (+26%)

Crecimiento clave: Entregas de munición de artillería de 155 mm para la OTAN y Ucrania

Beneficio operativo: 280 millones de euros (+36%), margen hasta el 21,2%

Cartera de pedidos: 21.600 millones de euros (+14%)

Inversión en capital: 188 millones de euros, incluyendo una nueva planta de municiones en Baja Sajonia

Soluciones Electrónicas (Defensa Digital)

Ventas: 944 millones de euros (+46%)

Contratos principales: Sistemas de comunicación TaWAN y equipamiento de infantería IdZ-ES

Nominaciones: 9.980 millones de euros (+231%)

Cartera de pedidos: 16.900 millones de euros (+156%)

Beneficio operativo: 71 millones de euros; el margen se redujo al 7,6% debido a los costes iniciales en la planta de fuselaje del F-35 de Weeze

CapEx: 75 millones de euros

Tecnología Civil

Ventas: 987 millones de euros (–6,5%)

Beneficio operativo: 24 millones de euros (–58%), margen del 2,4%

Pedidos nominados: 7.200 millones de euros (–9%)

El segmento se está transformando hacia un enfoque en defensa.

Rheinmetall ve una creciente demanda, especialmente de Europa Central y Oriental. Los retrasos en Alemania se deben a la reorganización política después de las elecciones, pero se espera que los contratos se reanuden en el segundo semestre. Se espera que las decisiones de la OTAN y la expansión de los presupuestos de defensa europeos impulsen una demanda sostenida. El director ejecutivo Armin Papperger enfatiza la creciente presencia de Rheinmetall en Europa y el aumento de la cooperación con los socios de defensa de EE. UU.

Precio de la acción de Rheinmetall

Si la guerra en Ucrania se ralentiza o se detiene, podría producirse una corrección significativa debido a las valoraciones exageradas. Los múltiplos de valoración son elevados, y cualquier cambio en la percepción sobre el gasto en defensa de Europa podría afectar gravemente a las acciones.

Técnicamente, el precio cayó por debajo de la EMA50, mientras que el RSI se está enfriando, formando una divergencia bajista. Un movimiento hacia la EMA200 podría implicar una corrección de aproximadamente el 30% desde los máximos recientes.

Fuente : Plataforma de XTB

