Cambios en el EuroStoxx 50: Rheinmetall sustituye a Kering

Rheinmetall pasará a formar parte del EuroStoxx 50. Tras haber disparado su cotización, el gigante de defensa alemán, que en lo que llevamos de año ha batido varios máximos históricos, ha sido seleccionado por Stoxx para entrar a formar parte de este prestigioso índice, en el que se encuentran las compañías más importantes de la eurozona. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, las acciones de Rheinmetall se han revalorizado un 800% y actualmente cotizan en torno a los 1.815 euros por título, siguiendo una tendencia alcista que parece continuará a largo plazo y que le ha permitido ascender hasta convertirse en uno de los valores más destacados de la Bolsa alemana. Rheinmetall debutará en el Índice EuroStoxx 50 En concreto, Rheinmetall entrará en el EuroStoxx 50 el próximo 23 de junio, en sustitución de la compañía de lujo Kering. El holding de moda francés, poseedora de marcas tan conocidas como Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Yves Saint-Laurent, abandona el índice siete años después de su entrada, en un movimiento que pone de manifiesto las dificultades que el sector de lujo está atravesando, en contraposición con el buen momento que está viviendo el sector de la defensa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Stoxx, empresa responsable de la composición del Euro Stoxx 50, ha revisado la composición de valores del índice y ha incorporado a Rheinmetall al índice por la vía rápida, sin esperar al periodo de revisión habitual. De este modo, Rheinmetall se posiciona entre las 50 empresas más relevantes de Europa por capitalización bursátil. La empresa, especializada en el desarrollo y fabricación de vehículos blindados, cumple con los criterios exigidos por Stoxx en términos de liquidez, representatividad sectorial y distribución geográfica, contando con una capitalización bursátil de 82 mil millones de euros. Con esta inclusión, ya son catorce las compañías alemanas que forman parte del EuroStoxx 50. Sin embargo, la representación del sector defensa en el índice había sido limitada hasta ahora. Aunque empresas como SAP, Safran o Airbus tienen cierta exposición al ámbito defensivo a través de sus ingresos, la entrada de Rheinmetall supone la incorporación más directa y destacada del sector defensa al selectivo europeo. La evolución de Rheinmetall El creciente interés de los inversores en empresas del sector defensa ha impulsado de forma notable el volumen de operaciones en bolsa de Rheinmetall, que ha visto cómo el precio de sus acciones y su capitalización bursátil se disparaba. Y es que desde el año pasado, el sector defensa europeo ha experimentado un crecimiento constante que se ha visto reflejado en algunas de las principales empresas del sector. En 2024, el gasto total en defensa de los Estados miembros de la Unión Europea aumentó más de un 30%, alcanzando aproximadamente los 326.000 millones de euros, lo que representa alrededor del 1,9 % del PIB comunitario. Este incremento podría ser aún mayor si prospera la propuesta liderada por Estados Unidos de elevar el gasto hasta el 5% del PIB, que se debatirá en la próxima reunión de La Haya. En este contexto, Rheinmetall, una de las empresas europeas que más ha crecido en los últimos años, se perfila como una de las compañías con mayores expectativas de crecimiento. En el acumulado del año, las acciones de Rheinmetall se han disparado un 200%, y podrían seguir avanzando si el gasto en defensa aumenta. ¿Cómo comprar acciones de Rheinmetall? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Rheinmetall (RHM.DE) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

