Las acciones de Rivian caen tras recorte en proyecciones de entrega anual

El sector automotriz eléctrico atraviesa un momento de presión luego de que los resultados de Tesla no lograran convencer al mercado y Rivian anunciara un ajuste a la baja en sus expectativas de producción.

La compañía estadounidense confirmó que sus entregas para 2025 se ubicarán en el extremo inferior de su rango anual, lo que generó preocupación entre los inversores y presionó a la baja sus acciones en bolsa.

Un entorno desafiante para los autos eléctricos en EE. UU.

La noticia llega en medio de un escenario cada vez más complejo para la industria de vehículos eléctricos (EV) en Estados Unidos, marcado por:

La reducción de incentivos fiscales para consumidores.

Un entorno de mayores costos de producción.

Rivian, que hasta ahora venía destacando por el crecimiento de su portafolio y el impulso de sus SUV y camionetas eléctricas, enfrenta restricciones adicionales que complican el cumplimiento de sus metas de entrega.

Tesla amplifica el pesimismo en el sector EV

En paralelo, el débil desempeño de Tesla en su reporte de entregas trimestrales amplificó el pesimismo sobre la demanda de autos eléctricos en EE. UU.

Este doble golpe, el recorte de proyecciones de Rivian y los resultados flojos de Tesla, generó un sentimiento bajista en todo el sector automotriz eléctrico, reflejándose en la presión sobre las principales acciones vinculadas a esta industria.

La caída de las acciones de Rivian tras el recorte en sus proyecciones de entregas refleja las dificultades actuales del sector EV en Estados Unidos, marcado por menores incentivos, mayores costos y dudas sobre la demanda.

El mercado sigue de cerca la capacidad de las automotrices para adaptarse a este entorno y mantener el crecimiento esperado en una industria clave para la transición energética.

