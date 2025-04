Las acciones de Tesla caen un 4 % debido a que las entregas decepcionan a Wall Street 📉

Tesla (NASDAQ: Tesla) inform贸 hoy sus cifras de entregas del primer trimestre, las cuales se ubicaron muy por debajo de las previsiones de Wall Street. Las entregas ascendieron a 336,681 unidades frente a las 408,000 estimadas por los analistas de FactSet, lo que representa una ca铆da del 13 % interanual. Se trata del nivel m谩s bajo en dos a帽os. La producci贸n total fue de 362,615 veh铆culos, una cifra inferior debido a cambios en la l铆nea de producci贸n del modelo Tesla Y. En Europa, las ventas de Tesla cayeron un 49 % interanual , a pesar del crecimiento del 28 % en las ventas de veh铆culos el茅ctricos reportado por la Asociaci贸n Europea de Fabricantes de Autom贸viles.

Esto podr铆a ser una se帽al de que Tesla est谩 perdiendo cuota de mercado en Europa, ante el avance de competidores chinos. En febrero, las ventas de Tesla en Alemania cayeron un 76 %, con apenas 1,429 unidades frente a 6,038 en el mismo mes del a帽o anterior.

Adem谩s, la PFA report贸 3,159 entregas de Tesla el mes pasado en Francia, lo que representa una ca铆da del 37 % frente a marzo de 2024 y del 41 % frente al trimestre anterior . En Suecia, las ventas cayeron un 64 % interanual.

En China, Tesla vendió 78,828 vehículos eléctricos en marzo, lo que representa una disminución superior al 11.5 % interanual, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles de Pasajeros. Sin embargo, la cifra es significativamente superior a las 30,688 unidades vendidas en febrero en ese mercado. Hoy los principales índices bursátiles estadounidenses intentan rebotar tras la apertura, pero Tesla retrocede cerca de un 5 % y se posiciona como una de las grandes empresas más débiles del mercado.

