Las acciones de Tesla suben tras optimista pronóstico de Morgan Stanley

Las acciones de Tesla (TSLA.US) experimentaron un aumento de casi un 6% el lunes después de que Morgan Stanley designara al fabricante de automóviles como su "mejor elección" en la industria automotriz de Estados Unidos, reemplazando a Ford. Perspectivas del negocio energético La correduría destacó que el negocio energético de Tesla podría crecer hasta valer más que su negocio automotriz en el futuro, ya que los inversores probablemente se enfocarán en empresas que aborden problemas relacionados con el cambio climático. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Morgan Stanley también prevé que Tesla tomará una posición más dominante en el mercado de ingresos por créditos para vehículos de cero emisiones, por los que la empresa reconoció aproximadamente $2,000 por unidad en el segundo trimestre. Los analistas estiman que Tesla podría representar hasta la mitad de las ventas a crédito en el mercado, lo que respaldaría un negocio con margen del 100% que la comunidad inversora puede no estar anticipando actualmente. Margen de ganancia y desafíos futuros A pesar de este optimismo, Tesla informó su margen de ganancia más bajo en más de cinco años la semana pasada y no alcanzó los objetivos de ganancias de Wall Street para el segundo trimestre, ya que la compañía, liderada por Elon Musk, redujo significativamente los precios de sus vehículos para contrarrestar la caída de la demanda. La correduría expresó su preocupación por la capacidad de Tesla para comercializar tecnología de conducción autónoma en China y el futuro de la demanda de vehículos eléctricos. La tecnología de conducción autónoma de Tesla ha sido objeto de escrutinio regulatorio debido a preocupaciones de seguridad. Expectativas sobre el lanzamiento del robotaxi Los inversores están expectantes por el evento de lanzamiento del robotaxi de Tesla, que la empresa pospuso de agosto a octubre para rediseñar algunos elementos del automóvil. TSLA.US Fuente: xStation 5

