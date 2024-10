Las acciones de TSMC alcanzan nuevos máximos tras elevar sus previsiones para 2024 📈

Los ADR de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US), que cotiza en Estados Unidos, est谩n subiendo actualmente un 7% despu茅s de que la compa帽铆a anunciara un beneficio neto r茅cord en el tercer trimestre, impulsado por la fuerte demanda de tel茅fonos inteligentes y chips de inteligencia artificial. El mayor fabricante de chips del mundo inform贸 de que el beneficio neto trimestral aument贸 un 54% interanual hasta los 325.260 millones de d贸lares taiwaneses, equivalentes a 10.100 millones de d贸lares. Eso super贸 la estimaci贸n de consenso de los analistas de 298.000 millones de d贸lares taiwaneses. Al mismo tiempo, los ingresos de TSMC tambi茅n fueron r茅cord, aumentando un 39% hasta los 759.690 millones de d贸lares taiwaneses en el trimestre. Tras unos resultados tan s贸lidos, la empresa decidi贸 elevar sus previsiones de beneficios para el cuarto trimestre de este a帽o y, por tanto, para todo el a帽o. PRON脫STICO PARA EL CUARTO TRIMESTRE Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Ventas de 26.100 millones a 26.900 millones de d贸lares, se esperaban 24.940 millones de d贸lares

Margen bruto del 57% al 59%, se esperaba un 54,7%

Margen operativo del 46,5% al 鈥嬧48,5%, se esperaba un 44,3% RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE Ingresos netos 325.300 millones de d贸lares taiwaneses, +54% interanual, se esperaban 299.300 millones de d贸lares taiwaneses

Margen bruto del 57,8% frente al 53,2% intertrimestral, se esperaba un 54,8%

Beneficio operativo 360.770 millones de d贸lares taiwaneses, +58% interanual, se esperaban 330.820 millones de d贸lares taiwaneses

Margen operativo del 47,5% frente al 42,5% intertrimestral, se esperaba un 44,6%

Ventas 759.690 millones de d贸lares taiwaneses, +39% Se esperan 751.060 millones de d贸lares taiwaneses en 2024 OTROS COMENTARIOS IMPORTANTES Las ventas en 2024 crecer谩n casi un 30% en t茅rminos de USD

La empresa sigue viendo una demanda "extremadamente fuerte" relacionada con la inteligencia artificial En respuesta a unos resultados tan s贸lidos, las acciones cotizaron a nuevos m谩ximos antes de la apertura de Wall Street. Adem谩s, las acciones de Nvidia (NVDA.US) tambi茅n subieron casi un 3%. Fuente: xStation5

