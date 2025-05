Las acciones de UPS suben a pesar de retirar guía anual por incertidumbre arancelaria

Las acciones de United Parcel Service Inc. (UPS.US) subieron un 4,5% en las operaciones previas a la apertura del mercado este martes, después de que la gigante de la entrega de paquetes retirara su guía financiera para todo el año debido a la incertidumbre económica generada por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, a pesar de haber presentado resultados del primer trimestre mejores de lo esperado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resultados del primer trimestre superan expectativas a pesar de caída en ingresos UPS reportó ganancias ajustadas por acción de $1,49 en el primer trimestre, un aumento del 4,2% desde los $1,43 por acción de hace un año, y por encima del estimado de los analistas de $1,40. Los ingresos disminuyeron ligeramente un 0,9% hasta los $21.500 millones, pero aún superaron la previsión de $21.020 millones. El beneficio operativo consolidado aumentó un 3,3%, alcanzando los $1.700 millones en comparación con el primer trimestre de 2024. Beneificos vs estimaciones. Fuente: Bloomberg L.P. Resultados por segmento muestran desempeño mixto El segmento de paquetería en EE. UU. de la compañía registró un aumento de ingresos del 1,6% hasta $14.460 millones, superando la estimación de $14.200 millones. Los ingresos por paquetería internacional también crecieron un 2,7%, alcanzando $4.370 millones y superando la expectativa de $4.270 millones. Sin embargo, los ingresos del segmento de Soluciones de Cadena de Suministro cayeron significativamente, un 16%, hasta los $2.710 millones. El retiro de la guía refleja preocupaciones económicas más amplias UPS retiró su perspectiva para 2025, que anteriormente proyectaba ingresos de aproximadamente $89.000 millones y un margen operativo anual de alrededor del 10,8%, citando la "incertidumbre macroeconómica actual". La decisión refleja una creciente preocupación en todo el sector corporativo estadounidense, luego de los anuncios del gobierno de Trump sobre fuertes aranceles a las importaciones, que han llevado a otras empresas como American Airlines y Skechers a retirar sus proyecciones. “Como líder confiable en logística global, aprovecharemos nuestra red integrada y experiencia comercial para ayudar a nuestros clientes a adaptarse a un entorno comercial cambiante”, dijo Carol Tomé, directora ejecutiva de UPS. “Además, las acciones que estamos tomando para reconfigurar nuestra red y reducir costos en todo nuestro negocio no podrían ser más oportunas. El entorno macroeconómico puede ser incierto, pero con nuestras acciones, saldremos como una UPS aún más fuerte y ágil”. UPS (intervalo diario D1) La acción se negocia por debajo de la media móvil de 30 días (SMA). Los compradores intentarán recuperar ese nivel, con el próximo objetivo en la SMA de 50 días, cerca de los $109,29. Por su parte, los vendedores probablemente intentarán volver a probar los mínimos recientes. El RSI está formando una divergencia alcista con máximos más altos, mientras que el MACD se amplía tras un cruce alcista. Fuente: xStation5

