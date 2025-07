Hoy la Fed actualiza los tipos de interés📣

Comienza una intensa segunda mitad de semana en cuanto a publicaciones macroecon贸micas. El evento m谩s importante ser谩 la decisi贸n de la Reserva Federal sobre los tipos de inter茅s, prevista para las 20:00. Tambi茅n conoceremos la decisi贸n del Banco de Canad谩. Los mercados ya anticipan una pausa en los recortes de tipos. La conferencia de prensa y el desglose de las votaciones entre los miembros de la Fed podr铆an aportar nuevas pistas. Los inversores buscar谩n indicios que sugieran una posible reanudaci贸n de la flexibilizaci贸n monetaria en la pr贸xima reuni贸n de septiembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Tambi茅n ser谩 el turno del primer informe del PIB del segundo trimestre de EE. UU. Tras los d茅biles datos del primer trimestre debido a un menor consumo y una cifra r茅cord negativa de exportaciones netas (por los aranceles previstos), el mercado espera un repunte en el segundo trimestre. Calendario econ贸mico Informe de inflaci贸n en Espa帽a para el mes de julio - 09:00

Informe del PIB de Alemania - 10:00

Informe del PIB de la Eurozona - 11:00

Informe de ADP correspondiente a Julio en EE. UU. - 14:15

Informe del PIB en EE. UU - 14:30

Decisi贸n de tipos de inter茅s del Banco de Canad谩 - 15:45

铆ndice de casas pendientes por vender en EE. UU. - 16:00

Decisi贸n de tipos de inter茅s de la Fed - 20:00

Conferencia de prensa de Jerome Powell - 20:30

