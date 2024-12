Las acciones de Walgreens Boots Alliance se dispararon un 20% en medio de una posible adquisición por parte de Sycamore Partners 📌

Las acciones de Walgreens Boots Alliance aumentaron m谩s del 20% tras los informes de conversaciones avanzadas de compra con la firma de capital privado Sycamore Partners, lo que gener贸 una alta volatilidad. El posible acuerdo, que podr铆a concretarse a principios del pr贸ximo a帽o, se produce en un momento en que Walgreens se enfrenta a grandes desaf铆os en sus operaciones de farmacia y venta minorista, incluidos los planes de cerrar 1.200 tiendas en tres a帽os. Una vez valorada en m谩s de 100 mil millones de d贸lares, la capitalizaci贸n de mercado de Walgreens se ha reducido a 8 mil millones de d贸lares, y las acciones se desplomaron un 89% desde su m谩ximo en 2015. La compra marca un movimiento audaz para Sycamore, conocida por acuerdos minoristas m谩s peque帽os, y podr铆a implicar la desinversi贸n de partes de Walgreens o la asociaci贸n para gestionar la adquisici贸n. La decadencia de Walgreens, que ya lleva una d茅cada, contrasta con su papel hist贸rico como una de las principales cadenas de farmacias de Estados Unidos, con m谩s de 12.000 establecimientos en todo el mundo. Su competidor, CVS Health, ha afrontado presiones similares al diversificarse en seguros y gesti贸n de prestaciones farmac茅uticas, un camino que Walgreens a煤n no ha seguido. Si se concreta, el acuerdo podr铆a reconfigurar significativamente el panorama del sector de las farmacias minoristas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 聽

