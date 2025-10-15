Las acciones de Walmart se disparan tras alianza con OpenAI: un nuevo modelo de compras desde ChatGPT

Las acciones de Walmart (WMT) subieron cerca de 5% el martes 14 de octubre, alcanzando un récord de cierre en 107,21 dólares, luego de que la compañía anunciara una asociación con OpenAI para integrar funciones de compra directa dentro de ChatGPT.

El acuerdo marca un nuevo paso en la transformación digital del gigante minorista, que busca fortalecer su presencia en el comercio electrónico mediante soluciones de inteligencia artificial. Walmart permitirá que los usuarios de ChatGPT realicen compras directamente desde el chatbot a través de la herramienta Instant Checkout, desarrollada por OpenAI. Los clientes podrán conversar con el asistente para encontrar productos, comparar opciones y completar transacciones sin salir del entorno conversacional.

El CEO de Walmart, Doug McMillon, explicó que el modelo tradicional basado en un “buscador y una lista de resultados” está quedando atrás: “Se aproxima una experiencia nativa de inteligencia artificial, multimedia, personalizada y contextual. Estamos avanzando hacia un futuro más cómodo y disfrutable.” La integración incluirá productos del catálogo de Walmart y Sam’s Club, aunque inicialmente excluirá alimentos frescos. Los miembros de Walmart+ conservarán sus beneficios, como los envíos gratuitos, también dentro del entorno de ChatGPT.

Estrategia de inteligencia artificial y expansión digital

Esta colaboración se suma a los esfuerzos previos de la compañía por incorporar IA en distintas áreas de su negocio. Walmart ya utiliza Sparky, su asistente virtual interno, para mejorar la atención al cliente, optimizar inventarios y acelerar el desarrollo de productos.

Según la empresa, estas herramientas han reducido los tiempos de resolución en servicio al cliente hasta en un 40% y acortado los ciclos de producción de moda en 18 semanas. Además, Walmart impulsa la formación de sus empleados en competencias digitales, incluyendo certificaciones de OpenAI y el uso de ChatGPT Enterprise para equipos internos. La firma define este enfoque como “comercio agente” (agentic commerce), una modalidad en la que la inteligencia artificial no solo responde, sino que anticipa las necesidades del consumidor.

Por su parte, Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI, señaló que la alianza busca “hacer las compras diarias un poco más simples” y representa “solo una de las muchas formas en que la IA puede mejorar la vida cotidiana”.

Impacto en el mercado

El anuncio generó un fuerte entusiasmo en Wall Street. Las acciones de Walmart avanzan más de 18% en el año, mientras que competidores como Amazon (AMZN.US) y Target (TGT.US) muestran retrocesos del +2% y +34%, respectivamente.

La integración con ChatGPT puede crear oportunidades significativas dada la enorme base de usuarios de la plataforma, más de 700 millones de usuarios semanales, reforzando la percepción de Walmart como un actor temprano en la adopción de nuevas tecnologías. En términos técnicos, el título superó su punto de compra en 104,72 dólares, lo que los operadores interpretan como una señal de continuación alcista. Algunos analistas elevaron sus precios objetivo hacia el rango de 114 dólares, impulsados por la expectativa de nuevos ingresos y mejoras de eficiencia derivadas del uso de inteligencia artificial.

Perspectivas y desafíos

Aunque el acuerdo refuerza la posición competitiva de Walmart frente a Amazon, la estrategia enfrenta ciertos riesgos:

Adopción del usuario: no todos los consumidores se sentirán cómodos comprando a través de un chatbot .

Cuestiones técnicas y de privacidad: la integración entre plataformas podría exponer vulnerabilidades o generar inquietudes regulatorias.

Costos de inversión: escalar la infraestructura de IA requerirá gasto continuo.

Aun así, la iniciativa consolida a Walmart como uno de los líderes globales en la aplicación práctica de IA al comercio minorista, un movimiento que podría redefinir la forma en que los consumidores interactúan con las marcas en los próximos años.

En síntesis, la alianza con OpenAI no solo impulsa el valor bursátil de Walmart, sino que también simboliza un cambio estructural en el comercio electrónico: el paso del simple clic al diálogo inteligente. Si la adopción del nuevo sistema prospera, Walmart podría pasar de ser un referente del retail tradicional a un actor tecnológico clave en la próxima generación de comercio conversacional.

Fuente: xStation5.

