Las acciones de Wizz se desploman un 27%🚨

Las acciones de Wizz Air (WIZZ.UK) caen hoy un 27%, su mayor p茅rdida en un d铆a desde la pandemia, debido a que un informe financiero decepcionante para el 煤ltimo trimestre y una perspectiva de costes preocupante para el a帽o no cumplieron con las expectativas de los analistas. Motivos de la ca铆da Aumento de costes a pesar del crecimiento de la capacidad: La compa帽铆a afirm贸 que su coste unitario (CASK), excluyendo el combustible, aumentar谩 interanualmente, a pesar del aumento previsto del 20% en la capacidad (ASK*). Esto ejerce presi贸n sobre los m谩rgenes y pone en riesgo los ingresos.

Problemas de flota y falta de una perspectiva clara: Wizz Air sigue teniendo dificultades con la inmovilización de algunas aeronaves debido a problemas con sus motores GTF. A finales de marzo de 2025, 37 aeronaves estaban fuera de servicio, y se espera que esa cifra se reduzca a 34 al final del primer semestre del ejercicio 2026. La compañía no proporcionó una previsión detallada de beneficios para el próximo año.

Calidad de las ganancias y elevado endeudamiento: El beneficio neto del ejercicio 2025 superó el consenso, pero se debió principalmente a un beneficio fiscal extraordinario más que a la actividad operativa. El EBITDA y el beneficio operativo estuvieron muy por debajo de las expectativas, y la relación deuda neta/EBITDA aumentó a 4,4x. Métricas financieras Ingresos: 5.267,6 millones de euros (5.291 millones de euros previstos), ligeramente por debajo de las expectativas (-0,4%).

EBITDA: 1.134,3 millones de euros (1.200 millones de euros previstos), un 5,5 % inferior a las previsiones.

Beneficio operativo (EBIT): 167,5 millones de euros (246 millones de euros previstos), significativamente por debajo de las expectativas (-31,9%).

Beneficio neto: 213,9 millones de euros (155 millones de euros previstos), superior al consenso, principalmente debido a beneficios fiscales extraordinarios (+38%).

Margen EBITDA: 21,5 % (sin consenso exacto).

N煤mero de pasajeros: 63,4 millones (63,47 millones previstos), pr谩cticamente en l铆nea con las expectativas.

Factor de ocupaci贸n: 91,2% (91,6% previsto), ligeramente por debajo de las previsiones.

Flota: 231 aeronaves (229,77 previstas), ligeramente por encima de las expectativas.

Precio de las acciones de Wizz   Fuente : Xstation5

