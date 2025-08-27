Las acciones del Royal Bank of Canada suben un 5% tras un sólido informe de resultados ✅

Royal Bank of Canada (RY:US) El Royal Bank of Canada presentó un sólido tercer trimestre fiscal de 2025, superando ampliamente las expectativas de los analistas y registrando beneficios récord en todas sus principales líneas de negocio. Las acciones del mayor banco canadiense suben más de un 5% hoy, alcanzando máximos históricos y superando al sector financiero tanto de EE. UU. como de Canadá. Resultados del 3T 2025 Beneficio neto: 5.400 millones USD, +21% frente a 4.500 millones en el 3T 2024.

BPA reportado: 3,75 USD vs 3,08 USD un año antes.

BPA ajustado: 3,84 USD, superando las estimaciones de 3,32 USD y los 3,12 USD del 2T.

Ingresos: 16.900 millones USD vs 14.483 millones un año antes.

Provisión para pérdidas crediticias (PCL): 881 millones USD, menor a la estimación de 1.000 millones, y muy por debajo de los 1.400 millones del 2T. Desempeño por segmento Banca personal: beneficio neto 1.900 millones USD (+22% interanual).

Banca comercial: 838 millones USD (+2%).

Gestión patrimonial: 1.100 millones USD (+15%).

Mercados de capitales: 1.300 millones USD (+13%).

Seguros: 247 millones USD (+45%).

ROE (rentabilidad sobre el capital): 17,3% reportado; 17,7% ajustado.

Banca personal Beneficio neto +22% interanual; PPOP también +22%.

Ingresos +13%, impulsados por un crecimiento del 14% en ingresos por intereses netos y un aumento de 24 pbs en el margen de interés neto (2,61%).

Volumen promedio de activos +3% con gastos estables interanual.

Ratio de eficiencia mejoró a 37,2%. Banca comercial Beneficio neto y ajustado +2% interanual; PPOP +8%.

Ingresos +6%, respaldados por +8% en ingresos por intereses netos.

Gastos solo +1% interanual; ratio de eficiencia en 32,4%. Gestión patrimonial Beneficio neto +15% interanual; ingresos +11%.

Canadá +15%; gestión global de activos +14%; EE. UU. +7%. Mercados de capitales Beneficio neto +13% interanual; PPOP +36%.

Ingresos +25%, con Banca Corporativa e Inversión +11% y Mercados Globales +37%.

Se destaca la fuerte recuperación frente a la cautela del 2T en la banca de inversión. Región de EE. UU. El beneficio neto aumentó un 21% interanual. El ratio de eficiencia mejoró al 81,5%, aunque bajó 6,8 puntos porcentuales frente al año anterior.

Gestión de Capital y Crédito El ratio CET1 se mantuvo estable en 13,2%.

Recompra de 5,4 millones de acciones por 955 millones USD en el 3T.

La calidad crediticia permaneció estable: La provisión para préstamos deteriorados (PCL) se mantuvo relativamente baja. Ratio de PCL en 35 pbs (+8 pbs interanual; -23 pbs frente al 2T). Dotación para pérdidas crediticias aumentó en 161 millones USD. Los préstamos deteriorados brutos cayeron en 188 millones USD trimestralmente; las nuevas formaciones de préstamos en mora mostraron una tendencia a la baja.

Adopción digital: más de 10 millones de usuarios digitales activos y 190 millones de sesiones de inicio en el 3T, lo que respalda tanto mejoras en eficiencia como en experiencia del cliente.

Perspectivas: la administración espera que el crecimiento del margen neto de intereses se sitúe en un rango de un dígito alto a doble dígito bajo, junto con un sólido crecimiento del crédito en la banca comercial durante la segunda mitad de 2025.

Los resultados récord del 3T demuestran la fortaleza del modelo diversificado del RBC, su resiliencia en un entorno macroeconómico desafiante y su capacidad para generar sólidos retornos a los accionistas mientras mantiene una gestión prudente del riesgo. RY.US shares (D1) Fuente: xStation5

