Las acciones europeas y estadounidenses intentan recuperarse

Alrededor del mediodía, el sentimiento en los mercados bursátiles globales es moderadamente positivo. Se observan señales de un retorno tentativo hacia los activos de riesgo: el índice de volatilidad VIX ha retrocedido cerca de un 10% desde su máximo local reciente, mientras que los futuros del Nasdaq 100 (US100) suben alrededor de 0,5%, con Bitcoin superando nuevamente el nivel de 70.000 dólares. También se registran ganancias en el mercado de metales preciosos, donde la plata sube cerca de 5% tras la caída de ayer.

Los inversionistas esperan los datos de empleo ADP del sector privado en Estados Unidos, así como la lectura final del ISM de servicios . En Europa, la inflación PPI cayó menos de lo esperado ( -2,1% interanual frente a -2,6% previsto ), mientras que la tasa de desempleo se situó en 6,1% , por debajo de la previsión de 6,2% . Los datos finales del PMI alemán fueron ligeramente superiores a las lecturas preliminares y relativamente sólidos ( 53,2 para el índice compuesto y cerca de 52 para servicios ). El PMI de la eurozona también superó las expectativas.

suben, mientras que el avanza cerca de . Se están recuperando pérdidas en sectores como . Al mismo tiempo, los rebotan casi después de la venta masiva impulsada por el pánico en el mercado coreano, durante la cual la negociación del índice fue suspendida tras caer más de . El petróleo (OIL) retrocede desde aproximadamente 85 dólares hasta 82 dólares por barril , mientras que los futuros de gas natural Henry Hub en EE.UU. han caído más de 5% desde sus máximos locales recientes. Medios financieros informaron que autoridades iraníes podrían haber iniciado negociaciones con la CIA estadounidense , aunque funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) señalaron que los bombardeos contra objetivos en Irán continuarán al menos dos semanas más . Al mismo tiempo, Turquía interceptó un misil iraní que había entrado en el espacio aéreo de la OTAN .

Comentarios de analistas

Kion: Jefferies mejoró la recomendación a hold, señalando riesgos de caída más limitados desde los niveles actuales.

European banks: Morgan Stanley indica que el sector podría seguir bajo presión a corto plazo si el conflicto en Medio Oriente persiste.

Thales: JPMorgan rebajó la acción a neutral, citando perspectivas más débiles para la división de ciberseguridad y digital pese al sólido negocio de defensa.

EuroAPI: la proyección para 2026 implica una rebaja aproximada del 29% en las expectativas de EBITDA subyacente del consenso.

ASM International: el fabricante neerlandés de equipos para semiconductores emitió una proyección para 1T 2026 superior a lo esperado y anticipa ingresos aún más fuertes en la segunda mitad del año. Las acciones suben cerca de 6% en premercado.

Noticias corporativas claves

Siemens Energy planea un programa de recompra de acciones de hasta 2.000 millones de euros .

EQT anunció un nuevo programa de recompra de acciones.

Quilter anunció una recompra por 100 millones de libras

Bayer proyecta un EBITDA 2026 de 9,6–10,1 mil millones de euros .

Adidas espera un beneficio operativo en 2026 de alrededor de 2,3 mil millones de euros , por debajo del consenso.

Continental prevé un margen EBIT ajustado de 11–12,5% en 2026 .

Traton anticipa un margen operativo ajustado de 5,3–7,3% .

Symrise prevé crecimiento orgánico de ventas de 2–4% .

Redcare Pharmacy reportó una mejora significativa interanual en EBITDA .

NKT firmó un contrato de 2.200 millones de euros para el proyecto energético británico Eastern Green Link 3 .

BAE Systems obtuvo un contrato de 163 millones de dólares australianos por siete años con el gobierno de Australia.

Capita ganó un contrato de externalización por 370 millones de libras .

Maersk introdujo un recargo adicional en fletes para envíos de contenedores hacia Medio Oriente.

Implicaciones para el mercado

Los mercados globales siguen siendo altamente sensibles a los desarrollos geopolíticos. La fuerte caída en Asia aumenta el riesgo de nueva volatilidad en Europa, mientras que los precios de la energía y la evolución del conflicto en Medio Oriente continúan siendo los principales impulsores del sentimiento inversor. Al mismo tiempo, surgen algunos desarrollos corporativos positivos, particularmente en los sectores de semiconductores y energía

Cambios en recomendaciones de analistas

Mejoras

AMG: mejorada a buy en Deutsche Bank; precio objetivo €42 .

Clas Ohlson: mejorada a hold en SEB Equities; objetivo SEK 360 .

Danone: mejorada a outperform en BNP Paribas; objetivo €83 .

Emeis: mejorada a reduce en AlphaValue/Baader.

Kion: mejorada a hold en Jefferies; objetivo €56 .

Nexans: mejorada a overweight en Barclays; objetivo €157.

Rebajas

BW LPG: rebajada a hold en ABG; objetivo NOK 191. BW LPG: rebajada a hold en Arctic Securities; objetivo NOK 185. Dassault Systèmes: rebajada a neutral en Goldman Sachs; objetivo €20. Eezy: rebajada a reduce en Inderes; objetivo €0,60. Equinor: rebajada a hold en ABG; objetivo NOK 300. Kuehne + Nagel: rebajada a reduce en HSBC; objetivo CHF 160. PhotoCure: rebajada a hold en ABG; objetivo NOK 72. Segro: rebajada a neutral en UBS; objetivo 840 peniques. Syensqo: rebajada a neutral en UBS; objetivo €54. Thales: rebajada a neutral en JPMorgan; objetivo €275

DE40 (D1)

El contrato de futuros del DAX alemán (DE40) ha vuelto a situarse por encima de la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200). El gráfico muestra una larga mecha inferior, lo que indica que los compradores siguen activos a pesar de la tendencia bajista predominante en el panorama más amplio.

Fuente: xStation5



