Las acciones tecnológicas en Asia avanzaron tras la sesión positiva de ayer en Wall Street, a la espera de los resultados de Nvidia. Los inversores esperaban las perspectivas de la compañía sobre la demanda de chips para evaluar si el repunte global desde abril puede continuar. Nvidia publicará sus resultados tras el cierre del mercado estadounidense. Cabe recordar que la acción cotiza en máximos históricos.

Los futuros de acciones estadounidenses y europeas suben ligeramente en estos momentos. Por otro lado, el sentimiento general durante la sesión asiática (excluyendo el sector tecnológico) ha sido débil, con la mayoría de los índices chinos cotizando a la baja.

La inteligencia artificial sigue en el foco de atención, con la china Cambricon subiendo hasta un 8,2%, alcanzando un máximo histórico gracias a sus sólidas ganancias. Las acciones de Nikon subieron un 21% tras los informes de que EssilorLuxottica (fabricante de Ray-Ban) podría aumentar su participación.

Otros mercados

El índice del dólar subió un 0,2%, revirtiendo la caída de ayer relacionada con la decisión de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. El oro cae un 0,5%, mientras que los bonos del Tesoro se mantienen estables tras las caídas previas de los bonos a largo plazo en EE. UU., Francia y el Reino Unido.

El IPC australiano fue mucho más positivo de lo esperado, con un aumento del 2,8% en julio, frente al 2,3% previsto y el 1,9% anterior. Las obras de construcción aumentaron un 3% trimestral, frente al 1% previsto y el 0% anterior. A pesar de los datos inflacionarios, el dólar australiano apenas sube frente al dólar estadounidense.

Los datos de beneficios industriales de China mostraron un ritmo de descenso más lento en julio, lo que sugiere que las medidas contra el exceso de capacidad podrían estar aliviando las presiones.

Trump impuso un arancel del 50% a determinados productos indios, el más severo de Asia, en represalia por las compras de petróleo ruso por parte de India, lo que marca un giro brusco en las relaciones entre Estados Unidos y la India.

Los precios del petróleo se mantuvieron estables tras la imposición de nuevos aranceles por parte de Washington a India; la variación de las existencias de petróleo crudo API de EE. UU. fue de -0,974 millones (pronóstico: -1,7 millones, anterior: -2,4 millones).