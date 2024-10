Las actas del BCE indican una postura conservadora de los banqueros centrales

Acaba de publicarse la transcripción del acta de la última reunión del BCE, en la que los banqueros decidieron recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos (12 de septiembre). A continuación encontrará las conclusiones más importantes de esta acta: Es muy probable que la inflación repunte en el último trimestre de este año

Se espera que su descenso se note bien en el segundo semestre del próximo año.

Como resultado, el BCE debe decidir con cautela sus próximas decisiones monetarias.

Por lo tanto, esto implica un grado de precaución para el futuro.

Las perspectivas económicas de la Unión Europea, por otro lado, han empeorado

La inflación subyacente puede resultar más difícil de combatir a medio plazo

Es demasiado pronto para cantar victoria sobre la inflación

Los permisos exigen todas las oportunidades para realizar los ajustes necesarios Con todo, el tono de las actas del BCE está adquiriendo un tono más agresivo. Los banqueros están preocupados por un repunte de la inflación, lo que podría implicar un ritmo más lento de recortes de las tasas de interés en la eurozona en el mediano plazo. El par EUR-USD, sin embargo, no reacciona con dureza a estos comentarios y extiende sus caídas por debajo de 1,093.

