Las bolsas europeas avanzan a pesar del conflicto entre Irán y EE. UU.

A pesar de la incertidumbre sobre la evolución del conflicto en Oriente Medio y de los comentarios de Irán rechazando inicialmente una propuesta de alto el fuego, exigiendo el fin total del conflicto y el cese de los ataques, los principales índices bursátiles europeos avanzan con fuerza.

El DAX alemán sube un 1.5%, con los futuros del DE40 superando los 23,200 puntos. El FTSE británico y el CAC 40 francés ganan cerca de 1.3%, mientras que el WIG20 de Polonia lidera la región con subidas superiores al 2%.

BCE: postura de espera ante incertidumbre energética

Los comentarios de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), sugieren que la institución aún no está lista para actuar en ninguna dirección y necesita tiempo para evaluar la situación. Para el BCE, el factor clave será en qué medida el aumento de los precios de la energía se traslada al costo de bienes y servicios.

Datos macroeconómicos

En Reino Unido, la inflación sorprendió ligeramente al alza, con el IPC (CPI) en 3.2% interanual, frente al 3.1% esperado, mientras que los precios al productor (PPI) cayeron más de lo previsto.En Alemania, el índice de clima empresarial Ifo se situó en 86.4, superando el consenso de 86.2, aunque por debajo del dato previo de 86.7.

En Estados Unidos, los precios de importación subieron un 1.3% (vs 0.6% esperado y 0.2% previo), mientras que los precios de exportación aumentaron un 1.6% (vs 0.6% esperado y 0.6% previo). La balanza por cuenta corriente registró un déficit de -$190 mil millones, mejor que los -$208 mil millones esperados y los -$226 mil millones previos. En materias primas, la plata sube cerca de 1% hasta $72 por onza, mientras que el oro avanza casi 1.4% superando los $4,550 por onza.

Recomendaciones de analistas en foco

Las recomendaciones de analistas se sitúan en el foco, impulsando el sentimiento en los mercados europeos. Morgan Stanley elevó la calificación de Croda a “sobreponderar” desde “neutral”, destacando su capacidad de fijación de precios frente a sus competidores. Por su parte, Roche fue mejorada a “comprar” por Intron Health, al considerar que la reciente caída de la acción ha sido excesiva y que existen catalizadores positivos a futuro. En la misma línea, Citi elevó doblemente la recomendación de Novonesis hasta “comprar”, señalando que el reciente ajuste en su valoración ofrece un punto de entrada atractivo

Sectores: energía y químicos al alza

Morgan Stanley indicó que el mercado del petróleo ya no será percibido de la misma forma tras el conflicto en Oriente Medio, elevando su visión del sector a “atractivo”. Por su parte, JPMorgan señaló que el sector químico europeo podría registrar un aumento significativo de beneficios en el corto plazo debido a los efectos del conflicto, aunque dependerá de la duración de las disrupciones.

Principales cambios de recomendación

Las principales revisiones de analistas muestran un sesgo mayoritariamente positivo en el mercado europeo. Morgan Stanley elevó la recomendación de BP, Croda, Prosus y Repsol a “sobreponderar”, estableciendo además un precio objetivo de 3.350 peniques para Croda y de 51 euros para Prosus, mientras que también mejoró a Equinor a “igual ponderación” con un precio objetivo de 388 coronas.

Por su parte, BNP Paribas elevó a Diageo a “neutral”, con un precio objetivo de 1.450 peniques, mientras que JPMorgan mejoró a Lanxess a “sobreponderar” con un precio objetivo de 18 euros. Citi elevó a Novonesis a “comprar” con un precio objetivo de 415 coronas, e Inderes hizo lo propio con Evli, fijando un precio objetivo de 25 euros. En Suiza, UBS elevó a SIG Group a “comprar” con un precio objetivo de 15 francos suizos y mejoró a Stadler Rail a “neutral”, con un precio objetivo de 20 francos suizos. Asimismo, Intron Health elevó a Roche a “comprar”.

En el lado negativo, Nordea rebajó a ALK-Abello a “mantener”, mientras que Morgan Stanley recortó su recomendación sobre Galp y Shell a “igual ponderación”.

Nuevas coberturas y reanudaciones de seguimiento

Citi retomó la cobertura de Galderma con un precio objetivo de 165 francos suizos. RBC inició la cobertura de Kingspan con recomendación de “outperform” y un precio objetivo de 97 euros, así como de Rockwool con recomendación de “perform” y un objetivo de 196 coronas. Por su parte, Berenberg inició la cobertura de ProCredit Holding con recomendación de “comprar” y un precio objetivo de 15,50 euros, mientras que JPMorgan hizo lo propio con Talanx, asignándole una recomendación de “sobreponderar” y un precio objetivo de 125 euros. Finalmente, Guggenheim inició la cobertura de Vicore Pharma con recomendación de “comprar” y un precio objetivo de 38 coronas.

DE40 ( intervalo D1)

Fuente: xStation