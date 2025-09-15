Las bolsas europeas recuperan terreno; el DAX 40 intenta romper la zona de soporte 💡

Los índices bursátiles europeos registran alzas moderadas durante la sesión del lunes. Los contratos sobre el DAX 40 (DE40) suben más de un 0,55% en la jornada, mientras que el Euro Stoxx 50 (EU50) avanza un 0,87%. En el plano macroeconómico, la atención de los inversores estuvo centrada hoy en los datos de inflación de productores de Suiza, y posteriormente en el discurso de Christine Lagarde, presidenta del BCE.

Las bolsas europeas permanecen atrapadas en una tendencia lateral, con el Stoxx Europe 600 ofreciendo prácticamente rentabilidad nula desde marzo y sin lograr superar a los mercados estadounidenses. La exposición a distintos sectores implica que los mejores resultados de empresas domésticas se ven compensados por la presión sobre exportadores, especialmente en el contexto de aranceles y de un euro más fuerte. Los estrategas de UBS ven oportunidad para una reanudación del crecimiento gracias a previsiones de mejora de beneficios en 2026, pero subrayan que antes se necesitan aumentos claros en las estimaciones de BPA a nivel índice, que actualmente permanecen bajos.

El sentimiento en los mercados de renta variable se mantiene ligeramente optimista, aunque las posibles alzas y caídas siguen limitadas por los elevados flujos hacia liquidez y el espectro de una fuerte rotación de carteras a fin de trimestre. En el corto plazo, las decisiones de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra seguirán siendo clave, y con valoraciones récord y una volatilidad históricamente baja, las carteras están siendo cubiertas ante un posible deterioro de los datos del mercado laboral.

Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general

El DAX 40 alemán gana un 0,5% en la sesión de hoy e intenta nuevamente rebotar desde la zona de soporte marcada por la media móvil exponencial de 100 días (curva morada en el gráfico). Mientras el DE40 se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista de largo plazo continúa siendo sostenible. El RSI de los últimos 14 días se sitúa en torno a los 46 puntos, lo que puede indicar que los precios actuales permanecen relativamente cerca de la dinámica media de las últimas 14 sesiones.

Noticias corporativas

UBS (UBSG.CH) está considerando trasladar sus operaciones a EE. UU. en respuesta a los nuevos requisitos de capital impuestos por los reguladores suizos , que obligarían al banco a incrementar sus reservas para pérdidas en 26.000 millones de USD , lo que podría limitar su competitividad global . Según el New York Post, UBS mantiene conversaciones con la administración Trump y con los reguladores suizos en un intento de suavizar estos requisitos. El posible traslado podría materializarse en forma de fusión o adquisición de un banco estadounidense . UBS no ha comentado oficialmente esta información. Esta decisión supondría un paso significativo en el plano regulatorio y de mercado para una de las mayores instituciones financieras del mundo.

AstraZeneca (AZN.SE) vio caer sus acciones hasta un 2,9% , su descenso más acusado desde el 1 de agosto, después de que Handelsbanken rebajara su recomendación de comprar a mantener. El analista del banco señala que la previsión de ventas para 2030 de 76.000 millones de USD es inferior al objetivo de la compañía de 80.000 millones de USD , y que el mercado estaría subestimando el impacto de la expiración de la patente de Farxiga , especialmente ante la aparición de competidores. El banco espera que AstraZeneca emita previsiones cautelosas para 2026 , lo que frenaría el crecimiento del consenso sobre beneficios. El precio objetivo para la acción en la Bolsa de Estocolmo se redujo a 1.625 coronas suecas (SEK) desde 1.800 SEK , mientras que el título cotiza en torno a 1.449 SEK .

Orsted (ORSTED.DK) cayó hasta un 2,1% tras anunciar los detalles de una ampliación de capital por 60.000 millones de coronas danesas (9.400 millones de USD) mediante emisión de derechos preferentes para reforzar el balance de la compañía en los próximos años. Los analistas de Citi califican la operación como “altamente dilutiva” , aunque necesaria para mejorar la posición financiera de la empresa en el corto plazo, con potencial limitado para nuevas ventas de acciones al descuento ofrecido.

Sainsbury (SBRY.UK) avanzó un 5,4% tras los informes del fin de semana sobre negociaciones para vender su unidad minorista Argos a la empresa china JD.com, aunque las conversaciones fueron posteriormente canceladas. Los analistas destacan que la venta de Argos tendría sentido estratégico, ya que permitiría a Sainsbury centrarse en su negocio principal de alimentación y disipar las preocupaciones de los inversores respecto al segmento no alimentario.

Otras noticias corporativas de grandes compañías alemanas:

