Las elecciones de Estados Unidos agitan el mercado

La atención sigue estando puesta en las elecciones de Estados Unidos (dentro de dos semanas) y las encuestas recientes muestran una carrera reñida entre Donald Trump y Kamala Harris. La proximidad de las elecciones estadounidenses está generando una creciente volatilidad en los mercados financieros. Los inversores se muestran cautelosos ante la incertidumbre que rodea los resultados electorales y sus posibles implicaciones económicas. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses apuntaron ligeramente a la baja en las operaciones asiáticas, tras el retroceso de Wall Street desde máximos históricos a medida que subían los rendimientos del Tesoro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar estadounidense se mantuvo cerca de máximos de dos meses y medio a medida que los mercados incorporaron un enfoque más mesurado a los recortes de tasas de la Fed. El yen japonés se debilitó a casi 151 frente al dólar, su nivel más bajo desde fines de julio. Tesla se enfrenta al escrutinio después de que la presentación de su robotaxi "cayera en saco roto", y Jefferies elevó el precio objetivo a 195 dólares, pero citó preocupaciones sobre la presión y la gobernanza del negocio automotriz central. Situación en los mercados asiáticos Más allá de la incertidumbre por las elecciones de Estados Unidos, en Asia los mercados, en general, cayeron, con el Nikkei 225 de Japón liderando las pérdidas (-1,7%) y el TOPIX bajando un 1,1%. El KOSPI de Corea del Sur se dejó más del 1%, mientras que el ASX 200 de Australia cayó un 1%. Los mercados chinos se opusieron a la tendencia subiendo un 0,7%, y el Hang Seng de Hong Kong subiendo un 0,6%. Las acciones chinas encontraron apoyo después de que el Banco Popular de China redujera su tasa preferencial de préstamos de referencia. El desempleo juvenil (excluidos los estudiantes) mejoró al 17,6% en septiembre desde el 18,8% en agosto. Se espera que el PIB del tercer trimestre de Corea del Sur muestre un crecimiento del 0,5%, recuperándose de la contracción del 0,2% del trimestre anterior, respaldado por las exportaciones a pesar de la débil demanda interna Otras noticias HSBC anunció una importante reestructuración, consolidando las operaciones en cuatro unidades de negocio a partir de enero de 2025. El banco nombró a Pam Kaur como su primera directora financiera, en sustitución de Georges Elhedery. Las acciones de Hyundai Motor India cayeron un 2% en su debut en el mercado después de la mayor oferta pública inicial de la historia del país de 3.300 millones de dólares, cotizando a 1.934 rupias frente al precio de emisión de 1.960 rupias. Los precios del petróleo bajaron a medida que se reanudaron los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para un alto el fuego en Oriente Medio. El crudo Brent cayó un 0,3% a 73,93 dólares por barril, mientras que el WTI cayó un 0,2% a 69,72 dólares. Los precios del oro subieron un 0,6% a 2.734,38 dólares la onza, estabilizándose cerca de máximos históricos ya que la incertidumbre electoral y las tensiones geopolíticas apoyaron la demanda de refugio seguro. La plata subió un 1,2% cerca de máximos de 12 años. .

