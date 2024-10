¿Qué son y cómo invertir en Letras del Tesoro?

Tiempo de lectura: 8 minute(s)

Las Letras del Tesoro son un activo de renta fija que emite el Estado para cubrir sus necesidades financieras y que gozan de gran popularidad dentro del mercado español. En este artículo, te explicamos qué son y cómo invertir en Letras del Tesoro

En los últimos meses, el interés de los inversores por la renta fija ha crecido de manera vertiginosa. Las subidas de tipos por parte de los Bancos Centrales y el alza de la inflación ha provocado un incremento histórico en la demanda de este tipo de activos, que se hace más visible en las Letras del Tesoro. La deuda pública continúa siendo una de las alternativas más atractivas en términos de rentabilidad para los inversores más conservadores y durante las últimas subastas están coincidiendo los vencimientos de aquellos que contrataron letras el año pasado con los ahorradores que acuden a ellas por primera vez. En este artículo te explicamos qué son y cómo invertir en Letras del Tesoro. ¿Qué son las letras del Tesoro? Las letras del Tesoro son un tipo de activo de renta fija. En concreto, se trata de títulos de deuda pública a corto plazo emitidos por el Tesoro Público a través de subastas mensuales. Estos títulos se crearon en 1987, año en el que empezó a operar el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, y tienen el propósito de financiar al Estado. Actualmente, las Letras del Tesoro se emiten con los siguientes plazos: Tres meses.

Seis meses.

Nueve meses.

Doce meses. ¿Cómo funcionan las letras del Tesoro? Las Letras del Tesoro se emiten a través de subastas que el Tesoro Público realiza de forma mensual. Estas subastas se llevan a cabo en dos sesiones separadas: una para las que tienen un plazo de 6 o 12 meses y otras para las que tienen un plazo de 3 o 9 meses, y pueden ser de dos tipos: competitivas o no competitivas. Subastas competitivas : los inversores indican el precio que están dispuestos a pagar por adquirir Letras del Tesoro.

: los inversores indican el precio que están dispuestos a pagar por adquirir Letras del Tesoro. Subastas no competitivas: los inversores, en lugar de indicar el precio que estarían dispuestos a pagar, asumen el precio medio ponderado resultante de la subasta. A la hora de participar en las subastas de estos títulos de deuda pública, los inversores deberán tener en cuenta que cualquier persona puede participar en ellas, pero que el importe mínimo de cada petición es de 1.000 euros y que las peticiones que se realicen por un importe superior han de ser múltiplos de 1.000. ¿Cuál es la rentabilidad de las Letras del Tesoro? Las Letras del Tesoro cuentan con la particularidad de que los inversores pueden conocer de antemano tanto su plazo de vencimiento como su rentabilidad. Estos títulos, tal y como apuntan desde el Tesoro Público, se emiten a descuento o premio, lo que implica que su precio de adquisición suele ser inferior al importe que percibirá el inversor en el momento del reembolso. En concreto, su rentabilidad será la diferencia entre el precio de reembolso de la Letra y su precio de adquisición. Al tratarse de títulos a corto plazo, además, lo habitual es que las Letras del Tesoro ofrezcan no solo menos riesgos que otros títulos, sino también una rentabilidad más reducida. Esta rentabilidad, no obstante, guarda una estrecha relación con los tipos de interés marcados por los Bancos Centrales, por lo que puede variar en función de los movimientos del mercado. En el contexto actual, en el que los Bancos Centrales han subido los tipos, la rentabilidad de las Letras del Tesoro se ha situado en torno a un 3%. De hecho, en las últimas subastas se han emitido Letras con una rentabilidad de entre el 3,516%, en las emisiones a doce meses, y el 3,653%, en las emisiones a tres meses. Esto implica que, si el Tesoro emite letras a 12 meses con una rentabilidad del 3,653%, el precio de adquisición de cada letra será de 963,47 euros y el beneficio sería igual a 36,53 euros por título adquirido. Factores que afectan a la rentabilidad Existen varios factores que afectan a la rentabilidad de las Letras del Tesoro y que deben tenerse en cuenta antes de invertir en ellas: Tipos de interés de los Bancos Centrales : es el coste de un préstamo. Como ya hemos explicado, la renta fija consiste en la emisión de deuda, es decir, el emisor formaliza un préstamo con sus deudores, ofreciendo una rentabilidad en línea a los Bancos Centrales, que en el caso de España se establece con el BCE. Cuando estos organismos deciden recortar o subir los tipos de interés, la rentabilidad de las letras cambiará en la misma dirección.

: es el coste de un préstamo. Como ya hemos explicado, la renta fija consiste en la emisión de deuda, es decir, el emisor formaliza un préstamo con sus deudores, ofreciendo una rentabilidad en línea a los Bancos Centrales, que en el caso de España se establece con el BCE. Cuando estos organismos deciden recortar o subir los tipos de interés, la rentabilidad de las letras cambiará en la misma dirección. Riesgos del país : cuánto mayor sea la probabilidad de un posible impago por parte de un país, mayor será la rentabilidad que deberá ofrecer. Este ejemplo lo hemos visto muchas veces en la historia, como en Grecia, Portugal o España entre 2011 y 2021, o actualmente en países como Argentina.

: cuánto mayor sea la probabilidad de un posible impago por parte de un país, mayor será la rentabilidad que deberá ofrecer. Este ejemplo lo hemos visto muchas veces en la historia, como en Grecia, Portugal o España entre 2011 y 2021, o actualmente en países como Argentina. Oferta y demanda: cuanto mayor o menor sea el interés por cada emisión, la rentabilidad de los bonos irá a la baja o al alza. En los casos en los que la demanda supere a la oferta, la rentabilidad que se ofrecerá al emisor será inferior, y viceversa. Ventajas de invertir en Letras del Tesoro Por su naturaleza, las Letras del Tesoro ofrecen varias ventajas que pueden resultar de interés para los inversores, especialmente entre aquellos que buscan opciones con menos riesgo. Seguridad : al ser un producto avalado por el Tesoro Público, las Letras del Tesoro ofrecen mayor seguridad y garantías que otros activos del mercado, ya que el riesgo de impago es mucho más reducido.

: al ser un producto avalado por el Tesoro Público, las Letras del Tesoro ofrecen mayor seguridad y garantías que otros activos del mercado, ya que el riesgo de impago es mucho más reducido. Liquidez : las Letras del Tesoro son inversiones líquidas, lo que implica que sus compradores pueden venderlas antes de su vencimiento en el mercado secundario en caso de necesitar capital.

: las Letras del Tesoro son inversiones líquidas, lo que implica que sus compradores pueden venderlas antes de su vencimiento en el mercado secundario en caso de necesitar capital. Flexibilidad : las Letras del Tesoro ofrecen distintos plazos de vencimiento, de tres, seis, nueve y doce meses, por lo que los inversores tienen la posibilidad de elegir los títulos que mejor se adapten a sus objetivos y necesidades.

: las Letras del Tesoro ofrecen distintos plazos de vencimiento, de tres, seis, nueve y doce meses, por lo que los inversores tienen la posibilidad de elegir los títulos que mejor se adapten a sus objetivos y necesidades. Tranquilidad: al comprar Letras del Tesoro, los inversores conocen de antemano la rentabilidad que obtendrán por sus títulos, por lo que no se verán afectados por las fluctuaciones del mercado. Riesgo de las Letras del Tesoro Las Letras del Tesoro, pese a sus ventajas, no dejan de ser un producto de inversión, por lo que llevan asociado ciertos riesgos que conviene conocer de antemano. Rentabilidad más baja : la rentabilidad de las letras del Tesoro suele ser menor que los bonos y obligaciones, otros productos de ahorro, u otros títulos de deuda como los bonos de empresas.

: la rentabilidad de las letras del Tesoro suele ser menor que los bonos y obligaciones, otros productos de ahorro, u otros títulos de deuda como los bonos de empresas. Inversión mínima elevada : los 1.000 euros mínimos necesarios para poder comprar Letras del Tesoro pueden ser una barrera de entrada, sobre todo al invertir en plazos más largos, ya que, a menos que las vendas antes de su plazo de vencimiento, no podrás recuperar tu dinero hasta entonces.

: los 1.000 euros mínimos necesarios para poder comprar Letras del Tesoro pueden ser una barrera de entrada, sobre todo al invertir en plazos más largos, ya que, a menos que las vendas antes de su plazo de vencimiento, no podrás recuperar tu dinero hasta entonces. Venta en el mercado secundario : a pesar de que las Letras del Tesoro pueden venderse antes de su vencimiento en el mercado secundario, existe la posibilidad de que el precio por el que se venda sea menor al de adquisición, lo que implicaría que el inversor perderá dinero.

: a pesar de que las Letras del Tesoro pueden venderse antes de su vencimiento en el mercado secundario, existe la posibilidad de que el precio por el que se venda sea menor al de adquisición, lo que implicaría que el inversor perderá dinero. Complejidad en la contratación: debido a la alta demanda de los últimos meses, quienes quieran comprar Letras del Tesoro de forma presencial tendrán que pedir cita previa para ello, mientras que aquellos que quieran comprarlas a través de la web del Tesoro, tendrán que realizar diferentes trámites que pueden dificultar el proceso de inversión. Diferencias con los bonos y obligaciones del Estado Las letras, bonos y obligaciones del Tesoro son títulos de deuda pública, pero entre estos tres activos existen dos diferencias fundamentales: el plazo de emisión y la manera en la que el cliente recibe la rentabilidad que generan. Plazo de emisión : las Letras del Tesoro se emiten a corto plazo, con un plazo de vencimiento de tres, seis, nueve o doce meses. Los bonos del Estado, por su parte, son títulos a medio plazo, de entre dos y cinco años, mientras que las obligaciones son títulos a largo plazo, de entre cinco y hasta treinta años.

: las Letras del Tesoro se emiten a corto plazo, con un plazo de vencimiento de tres, seis, nueve o doce meses. Los bonos del Estado, por su parte, son títulos a medio plazo, de entre dos y cinco años, mientras que las obligaciones son títulos a largo plazo, de entre cinco y hasta treinta años. Rentabilidad: las Letras del Tesoro se emiten al descuento, por lo que los inversores sabrán de antemano cuál será la rentabilidad que obtendrán cuando llegue el plazo de vencimiento. En concreto, esta será igual a la diferencia entre el precio de reembolso de la Letra y su precio de adquisición. En el caso de los bonos y obligaciones, los inversores obtendrán rentabilidad por el cobro de los cupones, es decir, por los intereses que generen anualmente. ¿Cómo invertir en Letras del Tesoro? Los inversores que estén interesados en comprar Letras del Tesoro pueden hacerlo mediante tres canales distintos: A través de la web del Tesoro Público : las Letras del Tesoro pueden adquirirse de forma online a través de la página web del Tesoro Público. En este caso, los usuarios tendrán que disponer de un DNI electrónico o certificado digital y completar todos los formularios requeridos por la institución.

: las Letras del Tesoro pueden adquirirse de forma online a través de la página web del Tesoro Público. En este caso, los usuarios tendrán que disponer de un DNI electrónico o certificado digital y completar todos los formularios requeridos por la institución. En las oficinas del Banco de España : los inversores que quieran comprar Letras del Tesoro de forma presencial podrán hacerlo a través de cualquiera de las oficinas del Banco de España. Para ello, los usuarios deberán pedir cita previa, ya sea a través de la página web del Banco de España, por correo electrónico (en la dirección consultas-cita-previa-bde@clorian.com) o por teléfono (llamando al número 913 385 000). Además, deberán acudir con su DNI.

: los inversores que quieran comprar Letras del Tesoro de forma presencial podrán hacerlo a través de cualquiera de las oficinas del Banco de España. Para ello, los usuarios deberán pedir cita previa, ya sea a través de la página web del Banco de España, por correo electrónico (en la dirección consultas-cita-previa-bde@clorian.com) o por teléfono (llamando al número 913 385 000). Además, deberán acudir con su DNI. En un intermediario financiero: los inversores que quieran invertir en Letras del Tesoro también podrán hacerlo en bancos, sociedades y agencias de valores autorizadas. Esta opción es la más cómoda para el usuario, ya que generalmente el proceso es completamente online y puede realizarse en pocos minutos. No obstante, hay que valorar que, dependiendo del intermediario, se pagarán unas comisiones u otras. Invertir en Letras del Tesoro puede ser una idea atractiva para los usuarios que quieran adentrarse en el mercado de la renta fija y sacar rentabilidad a sus ahorros. No obstante, antes de acometer estas operaciones, es conveniente que conozcan las características, riesgos y ventajas de estos activos. Comprender la naturaleza de las Letras del Tesoro será clave para tomar decisiones que coincidan con nuestros objetivos de inversión.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

FAQ ¿Qué son las Letras del Tesoro? Las letras del Tesoro son un tipo de activo de renta fija. En concreto, se trata de títulos de deuda pública a corto plazo emitidos por el Tesoro Público a través de subastas mensuales ¿Cómo funcionan las Letras del Tesoro? Las Letras del Tesoro se emiten a través de subastas que el Tesoro Público realiza de forma mensual. Estas subastas se llevan a cabo en dos sesiones separadas: una para las que tienen un plazo de 6 o 12 meses y otras para las que tienen un plazo de 3 o 9 meses, y pueden ser de dos tipos: competitivas (los inversores indican el precio que están dispuestos a pagar) o no competitivas (los inversores asumen el precio medio ponderado de la subasta). El importe mínimo de cada petición es de 1.000 euros y que las peticiones que se realicen por un importe superior han de ser múltiplos de 1.000. ¿Cuál es la rentabilidad de las Letras del Tesoro? Las Letras del Tesoro cuentan con la particularidad de que los inversores pueden conocer de antemano tanto su plazo de vencimiento como su rentabilidad. Estos títulos se emiten a descuento o premio, lo que implica que su precio de adquisición suele ser inferior al importe que percibirá el inversor en el momento del reembolso. En concreto, su rentabilidad será la diferencia entre el precio de reembolso de la Letra y su precio de adquisición. En el contexto actual, en el que los Bancos Centrales han subido los tipos, la rentabilidad de las Letras del Tesoro se ha situado en torno a un 3%. ¿Qué factores afectan a la rentabilidad de las Letras del Tesoro? Los factores que pueden afectar a la rentabilidad de las Letras del Tesoro son: Tipos de interés de los Bancos Centrales.

Riesgos del país.

Oferta y demanda. ¿Cuáles son las ventajas de las Letras del Tesoro? Las principales ventajas de las Letras del Tesoro son: Seguridad: al ser un producto avalado por el Tesoro Público, las Letras del Tesoro ofrecen mayor seguridad y garantías que otros activos del mercado, ya que el riesgo de impago es mucho más reducido.

Liquidez: las Letras del Tesoro son inversiones líquidas, lo que implica que sus compradores pueden venderlas antes de su vencimiento en el mercado secundario en caso de necesitar capital.

Flexibilidad: las Letras del Tesoro ofrecen distintos plazos de vencimiento, de tres, seis, nueve y doce meses, por lo que los inversores tienen la posibilidad de elegir los títulos que mejor se adapten a sus objetivos y necesidades.

Tranquilidad: al comprar Letras del Tesoro, los inversores conocen de antemano la rentabilidad que obtendrán por sus títulos, por lo que no se verán afectados por las fluctuaciones del mercado. ¿Cuáles son los riesgos de las Letras del Tesoro? Los riesgos de invertir en Letras del Tesoro son: Rentabilidad más baja: la rentabilidad que ofrecen las letras del Tesoro suele ser menor que los bonos y obligaciones, otros productos de ahorro, u otros títulos de deuda como los bonos de empresas.

Inversión mínima elevada: los 1.000 euros mínimos necesarios para poder comprar Letras del Tesoro pueden ser una barrera de entrada, sobre todo al invertir en plazos más largos, ya que, a menos que las vendas antes de su plazo de vencimiento, no podrás recuperar tu dinero hasta entonces.

Venta en el mercado secundario: a pesar de que las Letras del Tesoro pueden venderse antes de su vencimiento en el mercado secundario, existe la posibilidad de que el precio por el que se venda sea menor al de adquisición, lo que implicaría que el inversor perderá dinero.

Complejidad en la contratación: debido a la alta demanda de los últimos meses, quienes quieran comprar Letras del Tesoro de forma presencial tendrán que pedir cita previa para ello, mientras que aquellos que quieran comprarlas a través de la web del Tesoro, tendrán que realizar diferentes trámites que pueden dificultar el proceso de inversión. ¿En qué se diferencian de los bonos y obligaciones del Estado? Las Letras del Tesoro se diferencian de los bonos y obligaciones del Estado en dos aspectos: Plazo de emisión: las Letras del Tesoro se emiten a corto plazo, con un plazo de vencimiento de tres, seis, nueve o doce meses. Los bonos del Estado, por su parte, son títulos a medio plazo, de entre dos y cinco años, mientras que las obligaciones son títulos a largo plazo, de entre cinco y hasta treinta años.

Rentabilidad: las Letras del Tesoro se emiten al descuento, por lo que los inversores sabrán de antemano cuál será la rentabilidad que obtendrán cuando llegue el plazo de vencimiento. En concreto, esta será igual a la diferencia entre el precio de reembolso de la Letra y su precio de adquisición. En el caso de los bonos y obligaciones, los inversores obtendrán rentabilidad por el cobro de los cupones, es decir, por los intereses que generen anualmente. ¿Cómo comprar Letras del Tesoro? Las Letras del Tesoro pueden comprarse en tres canales distintos: A través de la web del Tesoro Público: las Letras del Tesoro pueden adquirirse de forma online a través de la página web del Tesoro Público. En este caso, los usuarios tendrán que disponer de un DNI electrónico o certificado digital.

En las oficinas del Banco de España: los inversores que quieran comprar Letras del Tesoro de forma presencial podrán hacerlo a través de cualquiera de las oficinas del Banco de España. Para ello, los usuarios deberán pedir cita previa, ya sea a través de la página web del Banco de España, por correo electrónico (en la dirección consultas-cita-previa-bde@clorian.com) o por teléfono (llamando al número 913 385 000). Además, deberán acudir con su DNI.

En los bancos y entidades financieras: los inversores interesados en comprar Letras del Tesoro también podrán hacerlo a través de los bancos, sociedades y agencias de valores autorizadas. Esta opción es la más cómoda para el usuario, ya que generalmente el proceso es totalmente online y puede realizarse en pocos minutos. No obstante, hay que valorar que, dependiendo del intermediario, se pagarán unas comisiones u otras.

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.