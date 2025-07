Las empresas con exposición en China se benefician de los rumores de estímulo💡

Las acciones de empresas europeas con fuertes v铆nculos con China ganan valor, impulsadas por el optimismo en torno a un posible paquete de est铆mulo. Estos aumentos son particularmente evidentes en sectores como las materias primas, las bebidas alcoh贸licas y los bienes de lujo, que tradicionalmente dependen en gran medida de la demanda china. Adem谩s, el 铆ndice de promotores inmobiliarios chinos subi贸 hasta un 11% en respuesta a las especulaciones sobre una reuni贸n de alto nivel planeada para apoyar al sector inmobiliario. Los medios chinos sugieren que el gobierno podr铆a expandir y acelerar las medidas fiscales en la segunda mitad del a帽o, incluyendo la emisi贸n de bonos especiales y el apoyo al mercado inmobiliario. Entre las empresas que m谩s suben hoy en las bolsas europeas se encuentran: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Remy Cointreau (RCO.FR): +5,2%

Anglo American (AAL.UK): +3,6%

Kering (KER.FR): +1,7% 聽 El sector metal煤rgico se est谩 recuperando con fuerza tras las noticias procedentes de China, a pesar de haber estado recientemente bajo presi贸n por parte de Estados Unidos, que impuso un arancel del 50% al cobre.

