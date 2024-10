Las empresas de defensa de EE.UU. y el sector del uranio suben 📈AeroVironment sube un 6%

Las acciones de la industria aeroespacial y de defensa, como Northrop Grumman, General Dynamics y Raytheon, pero tambi茅n las de empresas privadas como AeroVironment (AVAV.US, fabricante de veh铆culos a茅reos no tripulados militares) suben hoy, en medio de las crecientes tensiones geopol铆ticas. Tambi茅n hay otros tres sectores del mercado estadounidense que suben hoy, en medio de la tensi贸n de los mercados financieros impulsada por el anticipado ataque con misiles de Ir谩n a Israel. Uno de ellos son las acciones chinas, como JD.Com o PDD Holdings, que se ven respaldadas por el s贸lido desempe帽o del Hang Seng en la sesi贸n de hoy (una ganancia de casi el 2,5%). El otro son las empresas del mercado del uranio, como Uranium Energy Corp, Centrus Energy o Denison Mines, cada una de ellas con una ganancia de entre el 3 y el 4% hoy;

El 煤ltimo (y m谩s obvio) son las empresas de petr贸leo y gas como Hess Corp, Occidental Petroleum o Halliburton, respaldadas por un repunte de casi el 4% del petr贸leo Brent. Esas empresas ganan hoy a pesar del repunte del 0,5% en el 铆ndice USDIDX, el aumento del 7,4% en el VIX y la ca铆da del 1,5% en el sector tecnol贸gico estadounidense. 聽 Las acciones de las compa帽铆as de petr贸leo y gas y de defensa suben, mientras que Nvidia y Apple caen casi un 3%, con una liquidaci贸n de las acciones de semiconductores. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5 Cuadro de indicadores financieros de AeroVironment (AVAV.US) Como podemos ver a continuaci贸n, la valoraci贸n de la empresa es muy alta, con una relaci贸n precio-beneficio cercana a 100 y un precio-beneficio futuro de 62. Los inversores ven al fabricante de drones como un importante beneficiario privado de la revoluci贸n militar de los UAV, pero pagan por sus acciones precios muy altos. 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P 聽 Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "