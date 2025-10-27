Las esperanzas de un acuerdo entre EE.UU. y China impulsan las acciones europeas 🔎

Los mercados europeos comenzaron la semana con una nota de optimismo cauteloso, con el índice STOXX Europe 600 subiendo aproximadamente un 0,1% hasta los 576 puntos, alcanzando un máximo intradía histórico.

Las ganancias en Europa están siendo impulsadas principalmente por renovadas esperanzas de un avance en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China, luego de que Donald Trump expresara su confianza en que un acuerdo está cerca.

La semana que viene será una de las más importantes del año debido a la concentración de eventos económicos clave. Se tomarán decisiones de política monetaria por parte de la Fed, el BoJ, el BoC y el BCE. Además, la temporada de resultados cobrará impulso, con grandes empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Apple, Meta y Alphabet presentando sus resultados trimestrales. En términos sectoriales, los sectores tecnológico y financiero lideran las ganancias, mientras que los sectores de salud y alimentos y bebidas tienen un rendimiento inferior.

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

DAX

El índice DAX de Alemania sube un 0,20% hoy hasta los 24.340 puntos y permanece dentro de un rango de consolidación de varios meses. Para los compradores, la zona de soporte clave sigue estando por encima de los 24.000 puntos, mientras que el límite superior del canal de consolidación se sitúa por encima de los 24.600 puntos.

Noticias Corporativas

HSBC Holdings (HSBA.UK) cae un 1,10% tras conocerse que el banco provisionará 1.100 millones de dólares en sus resultados del tercer trimestre, luego de perder parcialmente una apelación en un caso de larga duración relacionado con el esquema Ponzi de Bernard Madoff . La unidad de HSBC en Luxemburgo perdió la apelación relacionada con las reclamaciones de valores de los inversores.

Goodwin (GDWN.UK) sube un 36% después de que la empresa anunciara que espera que su beneficio operativo antes de impuestos para el año fiscal que finaliza el 30 de abril de 2026 supere los 71 millones de libras , más del doble de los 35,5 millones del año pasado. La empresa citó una fuerte cartera de pedidos en los segmentos de defensa y nuclear , lo que respalda el optimismo de la dirección .

Sydbank (SYDB.DK) gana un 5% después de que el banco, junto con Arbejdernes Landsbank y Vestjysk Bank , anunciara una fusión para formar una nueva entidad: “AL Sydbank A/S” . Se espera que el nuevo banco se convierta en uno de los cinco mayores prestamistas de Dinamarca , con una cartera de préstamos combinada de 137.000 millones de coronas danesas (DKK) .

Novartis (NOVN.CH) cae un 1,50% después de que el gigante farmacéutico suizo acordara adquirir la empresa estadounidense de biotecnología Avidity Biosciences, Inc. por aproximadamente 12.000 millones de dólares en efectivo, pagando 72 dólares por acción, lo que representa una prima del 46%. La adquisición proporcionará a Novartis una nueva plataforma de terapias de ARN y reforzará su pipeline en enfermedades neuromusculares y raras, ayudando a compensar las próximas expiraciones de patentes.

