Leer más
10:14 · 27 de octubre de 2025

🌐 VISIÓN SEMANAL DE MERCADOS (27.10.2025)

Conclusiones clave
US100
Índices
-
-
Conclusiones clave
  • Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos para la semana.

_________

¿Querés operar los principales índices, divisas y acciones con análisis diario, datos en tiempo real y asesoría experta?

👉 Abrí tu cuenta en XTB y empezá a invertir hoy

29 de octubre de 2025, 12:46

El Nasdaq 100 sube antes de la Fed 🖋️
29 de octubre de 2025, 12:25

EE. UU. se compromete a invertir 80.000 millones de dólares en energía nuclear 🗽 Cameco sube un 20 % tras el acuerdo con Westinghouse
29 de octubre de 2025, 12:23

ÚLTIMA HORA: Fuerte caída en inventarios de petróleo en EE. UU. 📌
29 de octubre de 2025, 12:20

Previa de resultados 3T25 de Alphabet – ¿Qué podemos esperar?

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo