⚡Las mineras de uranio se recuperan en medio del acuerdo energético entre Constellation Energy y Microsoft impulsado por la energía nuclear para los centros de datos de IA 📈

Las empresas que cotizan en Estados Unidos vinculadas al mercado del uranio (minería, procesamiento) están cotizando en un rango de entre el 4 y el 6 % hoy. El gigante energético estadounidense Constellation Energy anunció planes para reiniciar la Unidad 1 en la planta de energía nuclear de Three Mile Island para 2028 para garantizar un suministro de energía sostenible y predecible para los centros de datos de Microsoft (que alimentan la IA, entre otras cosas). Las acciones de Constellation Energy están subiendo a nuevos máximos históricos hoy, cotizando más del 20 %. Las acciones de Uranium Energy Corp. suben más del 4%, Centrus Energy, que se especializa en la producción de combustible nuclear para el mercado estadounidense, repunta un 5%, y la segunda minera de uranio más grande del mundo después de Kazatomprom y Cameco sube más del 8%. Como podemos ver a continuación, las acciones de UEC han superado la media móvil simple (SMA50) y se han acercado al límite superior del canal de tendencia bajista. Una ruptura por encima de los 6 $ (retroceso de Fibonacci del 38,2, escapando del canal de precios) podría anunciar un cambio de tendencia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 La euforia en las acciones de Constellation Energy respalda un mejor sentimiento en torno a las empresas energéticas, que pueden beneficiarse de la demanda de electricidad, relacionada con la expansión de la infraestructura y la potencia informática para la IA, instalada en los centros de datos. Fuente: xStation5

