Las Siete Magníficas: cómo el alto el fuego en Irán podría desencadenar el mayor rebote del año

El martes por la noche, justo antes del ultimátum impuesto por Trump a Irán, llegó la noticia que los mercados llevaban semanas esperando, un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, con el Estrecho de Ormuz comprometido a mantenerse abierto durante el período de negociación. Los futuros del Dow Jones subieron más de 1.000 puntos en el premarket, los contratos europeos ganaron un 5,5%. El MSCI Asia Pacific escaló casi un 5%, alcanzando máximos de tres semanas. Y el crudo cayó más de un 10% en una sola sesión, una de las mayores caídas diarias del Brent en años, en luna mezcla de alivio geopolítico y revisión en tiempo real de todos los escenarios macroeconómicos que habían dominado el mercado durante cinco semanas.

El Magnificent Seven,que había perdido más de 1,1 billones de dólares en capitalización bursátil desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, registró una recuperación sincronizada en la apertura del miércoles. Alphabet lideró el grupo con un +3,75%, seguido de Meta con +3,38%, Amazon con +3,21%, Apple con +2,00% y Nvidia con +1,85%. Microsoft ganó un +1,58% y Tesla avanzó un modesto +0,10%, reflejando su mayor sensibilidad a otros factores idiosincráticos como las entregas del primer trimestre.

Por qué el alto al fuego beneficia especialmente a la tecnología

La conexión entre un alto el fuego en el Golfo Pérsico y el rendimiento de las acciones tecnológicas no es intuitiva a primera vista, Meta no refina petróleo, Nvidia no opera buques tanqueros. Pero el mecanismo de transmisión es directo y opera a través de tres canales simultáneos que la tecnología de crecimiento siente con especial intensidad.

Fuente: Tradingeconomics.

Inflación y la política de la Fed.

Cinco semanas de crudo por encima de los 100 dólares habían eliminado del mapa cualquier expectativa de recortes de tasas en 2026, el 47% de los traders ya no descontaba ningún movimiento a la baja antes del alto el fuego. La caída de doble dígito en el petróleo del miércoles invierte esa narrativa de forma inmediata, menores expectativas de inflación significan mayor probabilidad de que la Fed retome su ciclo de recortes, y los recortes de tasas son históricamente uno de los catalizadores más directos para los activos de crecimiento de larga duración como la tecnología. Los Treasuries avanzaron en la sesión del miércoles al volver a descontarse flexibilización monetaria, señal de que el mercado de bonos ya está repricing el nuevo escenario.

Costo de capital y las valoraciones.

El Nasdaq 100 llegó a cotizar a 21 veces beneficios estimados, mínimo desde la corrección arancelaria de abril de 2025, en parte por la compresión de múltiplos generada por la perspectiva de tasas más altas por más tiempo. Con esa presión cediendo, el argumento de valoración se fortalece, las acciones tecnológicas y los nombres de software están en una situación de sobreventa generada por el nerviosismo geopolítico, y que Microsoft, Salesforce y ServiceNow destacan como caídas muy desconectadas de las oportunidades de monetización de IA en los próximos años.

Rotación de carteras.

Durante cinco semanas, el capital institucional rotó desde tecnología hacia energía, defensa y activos reales, el sector energético acumuló el mejor trimestre relativo de su historia mientras el Mag7 perdía un 16%. Con el crudo cediendo y el riesgo geopolítico reduciéndose, esa rotación se revierte, los mismos flujos que salieron de tecnología durante la guerra pueden volver con velocidad, especialmente cuando las valoraciones relativas están en mínimos de años.

El contexto

Lo que hace al Magnificent Seven especialmente receptivo al rebote es la mejora del entorno macro, que llegó al alto al fuego en una situación técnica y de posicionamiento inusualmente deprimida. La exposición de los hedge funds al grupo estaba en mínimos de tres años. El múltiplo del grupo había caído de 31 veces a 24 veces desde enero, la segunda mayor oleada de ventas en dos semanas de su historia. El free cash flow combinado de los hyperscalers proyectado para 2026, 94.000 millones de dólares, era una fracción de los 205.000 millones de 2025, con el capex duplicado y el mercado sin creer en la recuperación de FCF que el consenso proyecta para 2027.

Ese contexto de posicionamiento deprimido amplifica la magnitud del rebote: cuando los inversores han reducido exposición de forma agresiva y el catalizador llega, la velocidad de la recuperación puede ser desproporcionada respecto al cambio fundamental real.

Los riesgos que permanecen

El alto el fuego es de dos semanas, no es la paz. Trump fue explícito en que una condición es mantener totalmente abierto el tránsito por el Estrecho de Ormuz durante ese período, mientras ambas partes negocian un plan de paz de diez puntos propuesto por Teherán. La propuesta iraní, según los reportes disponibles, incluye condiciones que muchos analistas califican de maximalistas, eliminación de todas las sanciones, control y cobro de peajes en el Estrecho, y continuidad del enriquecimiento de uranio con fines civiles. Israel, por su parte, confirmó alinearse con la decisión de EE.UU. pero reportó ataques del IDF en el sur del Líbano durante la misma jornada.

Si la posición negociadora iraní resulta inflexible, los mercados podrían volver a descontar riesgo de conflicto tan pronto como la próxima semana. La historia del conflicto durante cinco semanas muestra que el patrón de rebote al inicio de semana, colapso al final ha sido consistente, y ese patrón solo se rompe de forma definitiva cuando hay señales concretas de desescalada sostenida, no solo una pausa temporal.

Para la tecnología, el escenario ideal es que el alto el fuego derive en un acuerdo más permanente que consolide la caída del crudo por debajo de los 90 dólares y reabra el debate sobre recortes de la Fed en el segundo semestre. En ese caso, el recorrido desde los niveles actuales hacia los máximos previos al conflicto, un 8–10% adicional para el S&P 500 y potencialmente más para el Nasdaq, tiene fundamento técnico y fundamental. Si el alto el fuego se rompe, la recuperación de hoy se convierte en otra venta de oportunidad en la tendencia bajista que ha definido el mercado desde el 28 de febrero.