Latam Airlines Colombia busca alcanzar el 30% del mercado con expansión y nuevas rutas

En una entrevista concedida a La República, Érika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, reveló que la aerolínea espera cerrar el año con una participación de mercado del 30% en Colombia, medida en términos de oferta de sillas.

Este objetivo se apoya en una estrategia de expansión agresiva, impulsada tanto por la mayor demanda interna como por el fortalecimiento de rutas internacionales, especialmente hacia Lima y Sao Paulo, que ya muestran crecimientos de dos dígitos.

Zarante destacó además la importancia de la estructuralidad horaria en las rutas nacionales, un factor clave que permite mantener frecuencias consistentes durante toda la semana, haciendo más atractiva la oferta para viajeros frecuentes y ejecutivos corporativos.

Inversión récord: 74 aviones Embraer E195-E2

Uno de los anuncios más relevantes fue el acuerdo con Embraer para la adquisición de 74 aeronaves modelo E195-E2, por un valor estimado de US$2.100 millones.

Esta inversión busca ampliar la conectividad regional de Latam en Sudamérica, aprovechando la eficiencia, sostenibilidad y versatilidad del modelo E195-E2 para fortalecer su red de rutas y aumentar la competitividad frente a otras aerolíneas del continente.

Según Zarante, estas aeronaves permitirán continuar con una senda de crecimiento rentable y sostenible, alineada con las proyecciones de tráfico aéreo regional.

De acuerdo con cifras de Anato, Colombia movilizará 56,8 millones de pasajeros por vía aérea en 2025, lo que abre espacio para una mayor participación de mercado por parte de los principales operadores, especialmente aquellos con planes de expansión agresivos como Latam.

Nuevas rutas y temporada alta

Latam Airlines Colombia también se prepara para la temporada alta de fin de año con la apertura de dos nuevas rutas estacionales hacia el Caribe: Aruba y Curazao, cada una con tres frecuencias semanales.

Estas adiciones buscan capitalizar la alta demanda turística de diciembre y enero, ofreciendo a los viajeros colombianos más opciones de destinos internacionales con conectividad directa.

La compañía estima que esta estrategia permitirá mejorar su rentabilidad estacional y reforzar su presencia en el segmento de turismo vacacional premium, un nicho que ha ganado relevancia en los últimos años.

Alianza con Delta Air Lines: conectividad global

En paralelo, Latam continúa avanzando en su alianza estratégica con Delta Air Lines, a través del Joint Venture Agreement, que ha permitido transportar más de 10 millones de pasajeros en rutas clave como Bogotá–Miami, Bogotá–Orlando y Cartagena–Atlanta.

Gracias a esta cooperación, los clientes de ambas aerolíneas tienen acceso a más de 130 destinos dentro de Estados Unidos, mientras que Delta amplía su alcance hacia Sudamérica, reforzando la conectividad del grupo Latam.

Esta alianza es considerada uno de los pilares fundamentales del crecimiento internacional de la aerolínea, permitiéndole competir en igualdad de condiciones con otros grandes operadores globales y mejorar su presencia en rutas de alto tráfico corporativo y turístico.

Perspectivas: rentabilidad y sostenibilidad

El enfoque estratégico de Latam no solo se centra en el crecimiento de capacidad, sino también en la eficiencia operativa y en la sostenibilidad ambiental.

La incorporación de los nuevos aviones Embraer E195-E2 reducirá significativamente el consumo de combustible y las emisiones de CO₂, en línea con el compromiso del grupo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

Con una combinación de expansión regional, tecnología de nueva generación y alianzas estratégicas, Latam Airlines Colombia busca consolidarse como el principal operador aéreo del país, manteniendo su posición como referente de innovación y servicio en América Latina.

Fuente: xStation5.

_________

