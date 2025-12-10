Nvidia sube levemente por posibles pedidos de ByteDance y Alibaba

ByteDance y Alibaba se movieron rápidamente para consultar por los chips H200 de Nvidia después de que el presidente Trump señalara que se permitirían las exportaciones a China. Este es el primer indicio real de que las principales plataformas chinas quieren volver al ecosistema de Nvidia.

Ambas compañías preparan grandes pedidos, sujetos a la aprobación de Beijing, pero ya expresan preocupación por la disponibilidad. La oferta del H200 sigue siendo extremadamente limitada, ya que Nvidia prioriza Blackwell y la próxima línea Rubin.

El H200 es casi seis veces más potente que el previamente autorizado H20, lo que redefine instantáneamente el panorama competitivo del mercado chino de entrenamiento de IA. Los chips domésticos aún se quedan atrás en cargas de entrenamiento, lo que mantiene a Nvidia como un actor estratégico clave.

Beijing aún no ha respondido formalmente a la luz verde para las exportaciones. Las recientes restricciones a la compra de chips Nvidia por centros de datos y grandes tecnológicas respaldadas por el gobierno añaden otra capa de incertidumbre.

Los reguladores chinos han solicitado a empresas como Alibaba, ByteDance y Tencent que evalúen su potencial demanda de H200. Se espera una decisión de Beijing en breve.

Pese al escrutinio político, instituciones chinas —desde universidades de primer nivel hasta organizaciones vinculadas a defensa— habrían intentado adquirir unidades H200 a través de canales grises, lo que evidencia una demanda aguda por cómputo de alto rendimiento.

El mercado espera que los gigantes tecnológicos chinos compren H200 de manera discreta. Los modelos de IA líderes en China aún dependen del hardware de Nvidia, y la presión competitiva frente a Huawei y Cambricon en cargas de entrenamiento sigue siendo significativa.

La cadena de suministro de Nvidia continúa limitada. La producción del H200 sigue en volúmenes muy reducidos, lo que podría frenar el potencial de ingresos en el corto plazo incluso si China reabre como mercado viable.