Lecturas del PMI en el punto de mira

Los contratos de futuros indican una apertura a la baja para la sesión bursátil europea. Esto se debe a la preocupación de los inversores por el impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha afectado a países como Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Chipre.
En el calendario macroeconómico, los informes más importantes a tener en cuenta son los datos del PMI y del ISM de EE. UU.
El precio del petróleo no frena: ni la escolta naval de EE. UU. logra contener la escalada
Informe del mercado laboral de ADP y servicios ISM
La bolsa hoy: El KOSPI se desploma un 12%
