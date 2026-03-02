Leer más
2 de marzo de 2026

Lecturas del PMI en el punto de mira

Calendario del día

 

Los contratos de futuros indican una apertura a la baja para la sesión bursátil europea. Esto se debe a la preocupación de los inversores por el impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha afectado a países como Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Chipre.
En el calendario macroeconómico, los informes más importantes a tener en cuenta son los datos del PMI y del ISM de EE. UU.

 

