Leve avance del dólar en Chile: corrección del cobre pone presión sobre el peso chileno

El cobre corrige cerca de -1,3% en la Bolsa de Metales de Londres y el tipo de cambio podría oscilar entre $878 y $901 .

El peso chileno inicia con una leve depreciación y el dólar en Chile se ubica en torno a $883 (avance cercano a 0,2% ).

El peso chileno inicia la jornada con una leve depreciación, llevando al dólar en Chile a ubicarse en torno a los 883 pesos, lo que representa un avance cercano al 0,2%. En el ámbito doméstico, la sesión se presenta sin referencias macroeconómicas relevantes, por lo que la atención del mercado se concentra principalmente en factores externos.

Fed, datos mixtos y menor incertidumbre institucional

En los mercados globales, el foco continúa puesto en la evolución de la política monetaria estadounidense. Las cifras recientes muestran señales mixtas: por un lado, la inflación mayorista en Estados Unidos mostró una aceleración moderada en noviembre, mientras que los datos previos de precios al consumidor sugieren presiones inflacionarias aún acotadas. A esto se suma un desempeño más sólido de lo esperado en las ventas minoristas, lo que refuerza la idea de una economía que mantiene cierto dinamismo.

En el plano político, las declaraciones del presidente Donald Trump descartando la salida del titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, contribuyeron a reducir parte de la incertidumbre institucional. Con este escenario, el consenso del mercado apunta a que la Fed mantendría su tasa sin cambios en la próxima reunión, aunque persiste la expectativa de dos recortes a partir de mediados de año. Paralelamente, Trump dejó abierta la posibilidad de postergar definiciones en materia geopolítica respecto a Irán, mientras avanza en iniciativas comerciales vinculadas a sectores estratégicos como minerales críticos y semiconductores.

Cobre corrige tras récord y presiona el tipo de cambio

En tanto, el cobre muestra una corrección significativa, con caídas cercanas al 1,3% en la Bolsa de Metales de Londres, tras haber alcanzado niveles récord. El retroceso se explica, en parte, por la decisión de Estados Unidos de no aplicar de inmediato nuevos aranceles a las importaciones de minerales estratégicos, privilegiando instancias de negociación con países proveedores. No obstante, el riesgo de eventuales restricciones sigue latente, especialmente considerando que el cobre fue incorporado recientemente a la lista de minerales críticos por razones de seguridad nacional. A ello se suma la expectativa de una oferta robusta desde China en el corto plazo, lo que también presiona a la baja los precios.

Rango esperado para hoy

Para la sesión de hoy, el tipo de cambio podría moverse dentro de un rango amplio, estimado entre los 878 y los 901 pesos por dólar. En el marco de 30 minutos, USDCLP viene de un tramo claramente bajista desde la zona de 905–907 hacia niveles sub 890, y desde ahí el precio pasó a una fase de lateralización bien definida.

El rectángulo del gráfico resume el punto actual del mercado: una consolidación entre 879,56 (piso) y 887,49 (techo), con el spot operando alrededor de 883,08–884,02, es decir, en la parte media del rango, donde suele desinflarse el momentum y domina el ida y vuelta de corto plazo.

Fuente: xStation5.

________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí