Llamada de Trump a Xi, discurso de la Fed y datos de ventas minoristas canadienses

06:04 19 de septiembre de 2025

Con el calendario macroeconómico de hoy, la atención del mercado se centrará en empresas estadounidenses individuales (las acciones de FedEx subieron más del 5% tras la publicación de sus resultados), así como en la llamada programada de Donald Trump con Xi Jinping. Oficialmente, se dice que la conversación se centrará en TikTok, pero extraoficialmente, podría ir más allá del "guión estándar", lo que lleva a Wall Street a estar atento a cualquier señal que pueda indicar un deshielo duradero entre Washington y Pekín.

Los mercados también esperan el discurso de Miran, nominado por Trump y miembro de la Reserva Federal, que podría proporcionar más detalles sobre la política monetaria estadounidense en el futuro (después del discurso de Jerome Powell).

  • Datos de ventas minoristas canadienses como evento macroeconómico clave
  • La llamada de Donald Trump con el líder chino Xi Jinping en el foco de atención de Wall Street
  • Los índices estadounidenses cayeron ligeramente en el último día de negociación de la semana; El dólar se fortalece

Calendario Económico

13:30 – Ventas minoristas canadienses de agosto: se espera un -0,8% frente al 1,5% anterior (-0,6% intermensual frente al 1,9% anterior)

14:00 – Llamada telefónica Trump-Xi

16:00 – Discurso de Miran, de la Fed

18:30 – Discurso de Daly, de la Fed

21:00 – Liquidación de contratos de futuros y opciones de EE. UU.

