Lockheed Martin: resultados récord con tensiones globales en máximos y valuaciones exigentes

Antes de la apertura de la sesión del jueves, uno de los gigantes de la industria de defensa de Estados Unidos publicó sus resultados. Las expectativas del mercado fueron superadas y la valuación de la compañía alcanzó un nuevo máximo histórico, con la acción subiendo cerca de 4% tras la publicación.El nivel sin precedentes de tensiones geopolíticas y el fuerte aumento del gasto en defensa están respaldando a los contratistas del sector. Esto también aplica a Lockheed Martin, que recientemente quedó en el centro de la atención negativa por parte de la administración estadounidense debido a su política de dividendos y recompra de acciones.



Principales datos financieros

La compañía superó levemente las expectativas tanto en BPA como en ingresos en el cuarto trimestre de 2025:

BPA (GAAP) : USD 5,80 (consenso: USD 5,75)

Ingresos : USD 20.300 millones (consenso: USD 19.850 millones)

Margen operativo: 10,1%

En términos anuales:

Las ventas crecieron 5% en 2025 (hasta USD 75.000 millones).

Las utilidades aumentaron 11% (USD 6.700 millones), con un BPA GAAP acumulado de 21,49 .

La cartera de pedidos subió 17% , hasta USD 194.000 millones, con un book-to-bill (ratio libro-factura) de 1,2 .

El margen operativo anual fue de 9% .

En 2025, la compañía destinó USD 3.100 millones a dividendos y USD 3.000 millones a recompra de acciones .

El flujo de caja libre (No GAAP) totalizó USD 6.900 millones.



Segmentos de negocio

El director ejecutivo destacó que la demanda por los productos de la compañía es históricamente elevada, con el mayor crecimiento concentrado en el segmento de misiles y control de fuego:

Ingresos: USD 14.400 millones ( +14% ).

Utilidad del segmento: +382% , hasta USD 1.900 millones .

Sistemas clave: Patriot y JASSM.

En el segmento de aeronáutica, Lockheed sigue beneficiándose de las ventas y el soporte del F-35.

En el cuarto trimestre, la utilidad operativa subió 80% , pero cayó 17% interanual , debido principalmente a amortizaciones superiores a lo previsto vinculadas a proyectos clasificados.

Dado el contexto del sector, esto probablemente esté relacionado con el proyecto X-59 y otros desarrollos hipersónicos.



Guía

Junto con los sólidos resultados, la compañía entregó una guía optimista:

Ingresos 2026 : USD 77.500–80.000 millones

BPA anual esperado: USD 29,35–30,25

La administración espera que el segmento de misiles y control de fuego mantenga un crecimiento de doble dígito.



LMT.US – gráfico diario (D1)

Si el precio se mantiene por encima de los máximos recientes, y considerando el fuerte impulso alcista junto con la estructura favorable de las medias móviles EMA 100 y EMA 200, la acción podría extender las subidas hacia la zona de USD 740. Un retroceso (potencialmente reforzado por una señal negativa del MACD) podría llevar el precio hacia el área de soporte comprendida entre el 78,6% de Fibonacci y el 50% de retroceso del último impulso alcista.

Fuente: xStation5