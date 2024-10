Los ADR chinos caen en medio de una creciente presión de toma de beneficios 🚩JD.com cae un 7%

Las acciones de gigantes chinos como JD.com (JD.US), Alibaba (BABA.US), Tencent (TME.US) y Yum!China (YUM.US) cotizan hoy en un rango de entre el 6 y el 8%. Varias empresas incluso est谩n registrando descensos de dos d铆gitos, impulsadas por una masiva toma de beneficios en China, que ha estado en un repunte sin precedentes. El 铆ndice Hang Seng retrocedi贸 casi un 9,5% hoy, el m谩s fuerte desde 2008, despu茅s de que un anuncio de las autoridades chinas sobre las expectativas de nuevas medidas para estimular la econom铆a "decepcionara" las expectativas exorbitantes. Sin embargo, parece que los fundamentos todav铆a pueden estar a favor de las acciones chinas; siempre y cuando los datos macroecon贸micos entrantes para septiembre y octubre muestren al menos una mejora notable, en relaci贸n con los meses recientes. Sin embargo, esto no es una conclusi贸n inevitable. Las autoridades chinas siguen esperando que el crecimiento de este a帽o "cumpla con las previsiones actuales", lo que no parece una afirmaci贸n lo suficientemente optimista para "Wall Street", entusiasmado por la perspectiva de un fuerte repunte de la demanda china. Como resultado, la masa de inversores decidi贸 realizar beneficios, despu茅s de que el 铆ndice Hang Seng subiera m谩s del 30%. El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, habl贸 hoy con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, e "inst贸 a Estados Unidos" a mejorar el entorno empresarial para las empresas chinas que operan en Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

