Austen Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, se mostró ayer muy moderado, confirmando la postura de Powell de la última reunión. A continuación, las declaraciones de Goolsbee: Si las condiciones continúan así, habrá muchos recortes en los próximos 12 meses; las tasas deben bajar significativamente.

Estamos volviendo a un modo normal de mandato dual. El recorte de 50 puntos básicos para comenzar tiene sentido.

El sentimiento del consumidor no es un buen indicador del comportamiento del gasto. Es un período un poco de precaución.

El crecimiento del PIB, el gasto del consumidor y el crecimiento de los salarios han sido fuertes.

El aumento de la morosidad también es una señal de advertencia.

Direccionalmente, el desempleo está aumentando, pero el nivel sigue siendo bajo.

Un aumento del 0,7% en el desempleo en un año suele ser una señal de advertencia de recesión.

En general, la economía tiene algunas señales de advertencia y cierta fortaleza.

El deterioro del mercado laboral suele ocurrir rápidamente.

La tasa de desempleo está en niveles que muchos consideran como pleno empleo.

Mantener los tipos en el nivel más alto de la década no tiene sentido cuando se quiere que las cosas se mantengan donde están.

Me siento cómodo con el recorte de la tasa de 50 puntos básicos de la Fed, demuestra que la Fed se centra en los riesgos para el empleo, no solo en la inflación. A pesar de las señales moderadas de la Fed, el EUR/USD cae en medio de lecturas macroeconómicas más débiles de lo esperado de las economías europeas. Hoy, los sentimientos del Ifo alemán volvieron a ser más débiles de lo esperado; tanto las condiciones actuales como las condiciones comerciales fueron inferiores a lo esperado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

